O ator Marcos Oliveira, conhecido por viver Beiçola em A Grande Família, rebate críticas sobre ter vivido no luxo e revela planos para a carreira

O ator Marcos Oliveira, de 69 anos, falou sobre as críticas negativas do público sobre ele ter vivido no luxo e ter gastado mais do que deveria . Isso porque Marcos, que hoje vive em uma casa construída por doações no Retiro dos Artistas, se consolidou como um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Tendo se destacado com o personagem Beiçola, na série A Grande Família (2001-2014), da TV Globo.

Em entrevista concedida ao UOL, Marcos falou sobre o novo lar, que abriga artistas idosos no Rio de Janeiro: "Estava me sentindo muito abatido e com muita dívida, me sentindo improdutivo, mal, sem uma referência e passando por muita dificuldade desde dezembro.", disse.

Na nova casa, o ator está fazendo aulas de dublagem , para atuar na área: "Eu quero trabalho. A única coisa que me resta na vida é o trabalho", reforçou ele, que tem viajado e feito alguns eventos.

"Estou aí para novas propostas de cinema, de propaganda... Claro que eu não vou fazer 12 horas de trabalho, mas pelo menos umas seis ou sete horas dá para produzir... Quem sabe um dia eu volto para a TV.", desejou.

Despesas e dívidas

Na ocasião, ele contou que recebeu uma ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel. Tendo assim, recebido ajuda de colegas como Tatá Werneck e Marieta Severo, que doou a construção de sua nova casa no Retiro. Segundo o ator, ele também levou um golpe aplicado por seu assessor. O homem teria usado documentos dele para fazer empréstimos em seu nome. A dívida é superior a R$ 300 mil.

"Sou uma pessoa sozinha, solitária, e passei por perrengues. Claro que eu já teria que ter uma vida melhor, mas não tive condições. Fiz boletim de ocorrência, foi para a Promotoria... Eu ainda tenho o nome sujo, com [quase] 70 anos ainda.", desabafou ele, que acumula dívidas do apartamento onde morava e lida com despesas fixas como a compra de fraldas.

"Minha aposentadoria foi cortada, quer dizer, eu recebia X e, por causa do golpe, eu recebo menos".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RETIRO DOS ARTISTAS (@retirodosartistas.org.br)

Críticas à vida luxuosa

Marcos também falou sobre as críticas negativas sobre ele ter vivido no luxo e ter gastado mais do que poderia :"Já ouvi: 'Para de gastar dinheiro com homem, para de ir a p*teiro. Bicho, a única coisa que eu tratei foi da minha saúde. Isso foi fundamental. Mas cada um fala o que quer, imagina o que quer", mencionou.

E completou: "Não ligo para uma meia dúzia de gente babaca que fica dando opinião. O importante é minha consciência e a minha conduta. Eu sei que não fiz isso e vou tocando meu barco à frente... É carne para urubu. Virei prato de urubu. Mas estou bem", ressaltou.

Leia também: Tata Werneck sofre ataques após doar cesta básica a Marcos Oliveira