Lady Gaga tem rosto estampado em colagem feita por artista brasileiro; veja

A cantora Lady Gaga, que está no Brasil, é retratada em obra do artista Anderson Thives; ela realizará megashow gratuito na Praia de Copacabana neste sábado, 3

O artista plástico brasileiro Anderson Thives decidiu homenagear a cantora Lady Gaga, nesta sexta-feira, 2, e presenteá-la com o seu rosto retratado por meio de uma colagem sobre papel . A artista está no Brasil onde fará show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 3.

Thives é conhecido por retratar grandes personalidades da cultura pop e já teve obras suas oferecidas a outras celebridades, como a cantora Madonna.

A obra de Lady Gaga tem 80x100 cm e foi criada para a exposição Icons. Adquirida pelo casal Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho em dezembro de 2024, a obra foi entregue à cantora nesta sexta.

Confira:

Lady Gaga tem rosto estampado em colagem feita por artista brasileiro - Foto: Divulgação

Veja, abaixo, o processo de criação:

Lady Gaga é homenageada por artista brasileiro pic.twitter.com/cRc2POv2ad — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 3, 2025

Megashow no Brasil

Lady Gaga chegou ao Rio de Janeiro na madrugada da última terça-feira, 29, pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). A sua chegada foi marcada por um forte esquema de segurança e luzes apagadas no aeroporto. Logo após, a artista manteu-se isolada nas dependências do Copacabana Palace. ​

Focado no seu álbum mais recente, Mayhem, este será o único show dela na América do Sul em 2025 e é esperado um público de cerca de 1,6 milhão de pessoas - o maior show da carreira de Lady Gaga.

Diagnóstico de Lady Gaga preocupa os fãs

Há poucas horas do megashow de Lady Gaga, os fãs têm se questionado sobre a fibromialgia da cantora e as possibilidades do diagnóstico de invibializar a performance da artista .

Isso porque, vale lembrar que, em 2017, Lady Gaga cancelou a sua apresentação no Brasil por causa da doença, que segue em evidência por sua condição crônica. E embora o show esteja confirmado para acontecer neste sábado, 3, no Rio de Janeiro, os fãs seguem em alerta. Confira!

