Nicole Bahls lamenta morte repentina de JP Mantovani: ‘Tive o privilégio’

Amiga de JP Mantovani e de Li Martins, Nicole Bahls lamenta falecimento repentino do modelo com declaração especial sobre ele; veja

Nicole Bahls prestou uma homenagem em sua rede social para JP Mantovani nesta segunda-feira, 22, um dia depois da morte repentina do modelo em um acidente de moto em São Paulo. Em sua rede social, a famosa postou uma foto do apresentador com sua família e fez a declaração falando como foi ser amiga dele.

A integrante do Dança dos Famosos relembrou um jantar que teve com a mãe do falecido e agradeceu a amizade que teve com ele. A ex-A Fazenda ainda comentou sobre a história de amor de JP Mantovani e Li Martins que rendeu um fruto, a filha Antonella, de oito anos.

“Domingo acordei com a notícia de que você nos deixou antes da hora. O mundo ficou cinza por algumas horas até que eu sentei, olhei para o céu e consegui entender que a vida não nos avisa o momento da despedida. Agradeço a Deus pela sua amizade e por, por várias vezes, ter vivido tão de perto uma das histórias mais lindas de amor: você cuidando da Li Martins e da Antonella, e elas cuidando de você”, disse ela.

“Tive o privilégio de jantar com sua família na sua casa, com sua mãe, e lembro o quanto você foi valioso e especial como filho. Você foi, em tudo, muito especial. Descanse em paz. Estaremos aqui na caminhada, até o dia em que possamos nos reencontrar no céu. Te amamos além da vida, querido e amado JP — meu padrinho eterno”, declarou-se Nicole Bahls.

Nesta segunda-feira, 22, aconteceu o velório e sepultamento dele. A mãe de JP Mantovani e Li Martins foram fotografadas dando o último adeus para seu amado.

A história de amor de João Paulo Mantovani e Li Martins

Um trágico acidente de moto neste domingo, 21, em São Paulo, interrompeu a história de amor de João Paulo Mantovani, também conhecido como JP Mantovani, e a cantora Li Martins. O modelo e apresentador, de 46 anos, acabou falecendo após cair da moto e ser atropelado por um caminhão de limpeza.

Para quem não sabe, os dois se conheceram em 2015 em A Fazenda, reality show da Record TV.Em novembro do mesmo ano, eles iniciaram o relacionamento. Dois anos depois, em 2017, os pombinhos anunciaram que estavam esperando sua primeira filha, Antonella.

Além de participarem do programa rural, os famosos ainda foram para o Power Couple, em 2021, reality show de casais da Record TV.

Em 2025, os famosos fizeram uma cerimônia de casamento dos sonhos com a presença da filha deles. Relembre a história de amor deles aqui!