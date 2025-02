Ludmilla revela que Neymar ofereceu jatinho para que ela chegasse ao trabalho

A aeronave em que cantora Ludmilla viajava precisou fazer um pouso de emergência após falha técnica e ela não conseguiu ir ao evento da King's League

A cantora Ludmilla vivenciou um susto nesta segunda-feira, 24, após a aeronave em que viajava do Rio de Janeiro a São Paulo enfrentar um problema técnico. A situação fez com que o avião realizasse um pouso de emergência, o que a impediu de comparecer ao evento da King's League. Após a ocasião, a famosa decidiu compartilhar o ocorrido com os seus seguidores nas redes sociais.

Na série de vídeos publicados nos stories do perfil do Instagram de Ludmilla, ela ressaltou a sua frustração por se ausentar do evento. E destacou que o jogador de futebol Neymar Jr. ofereceu a sua aeronave para que a a cantora chegasse ao seu destino, mas não havia tempo suficiente para isso.

“Pronto, cheguei em casa, gente. Não conseguimos outra aeronave a tempo. O Ney disponibilizou a dele, mas também não ia dar tempo de chegar lá para participar do evento que rola hoje”, lamentou.

A cantora ainda demonstrou seu descontentamento ao perceber que vai acompanhar o “DRIFT”, momento em que se escolhem os jogadores para o time, em casa: “Ai, todo mundo que me conhece aqui sabe que eu amo futebol, poxa. Eu queria estar fisicamente na escolha dos jogadores, mas vou estar virtualmente, né?”, disse abatida.

A primeira edição da King’s League no Brasil acontece este ano e Ludmilla é presidente do FC Real Elite, uma das equipes que disputarão o torneio. Diante de sua ausência, ela designou um funcionário para representá-la na escolha dos jogadores.

Ludmilla justifica sumiço de rede social

Recentemente Ludmilla, de 29 anos, decidiu se justificar pelo seu sumiço da rede social X (antigo Twitter). Isso porque a famosa optou por se afastar da rede social e foi avisada de que seus fãs estão incomodados com seu o seu "desaparecimento".

"Às vezes meu administrador me passa um resumo do que tá rolando. Ele disse que tem muita gente questionando minha ausência do Twitter [antigo X]", começou. Confira!

