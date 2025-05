Neymar reúne filhas, Yudi vira pai e Fernando Fernandes anda: veja o que rolou na semana

Semana teve encontro das filhas de Neymar, nascimento do filho de Yudi Tamashiro e Fernando Fernandes andando; confira tudo o que aconteceu

A semana foi intensa no universo das celebridades e emocionou os fãs com momentos de alegria, reencontros especiais e relatos tocantes. Teve nascimento do filho de Yudi Tamashiro(32), encontro das filhas de Neymar Jr. (33), superação comovente e até uma triste perda. Reunimos os destaques que mais chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil.

Nascimento do filho de Yudi Tamashiro

Yudi Tamashiro e Mila Braga (36) celebraram a chegada de seu primeiro filho, Davi Yudi, na última segunda-feira, 19. O parto normal ocorreu em uma maternidade, e o apresentador compartilhou cada detalhe nas redes sociais: "O amor é o que sustenta. O amor é o que dá força. Eu vi isso com meus próprios olhos", escreveu ele.

Apesar da felicidade, os primeiros dias do bebê exigiram cuidados. Davi foi diagnosticado com icterícia, uma condição comum em recém-nascidos. O pequeno passou por tratamento com banho de luz, sendo colocado em uma sala com luz azul para recuperar-se com segurança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Fernando Fernandes volta a andar

O apresentador Fernando Fernandes (44), que ficou paraplégico após um acidente em 2009, surpreendeu ao divulgar um vídeo onde aparece andando com o auxílio de um equipamento tecnológico. A imagem do atleta paralímpico caminhando na esteira foi acompanhada de um desabafo emocionante:

"Depois de 14 anos sem ver, nem imaginar minhas pernas em movimento, pude reacender uma chama que em mim havia se apagado (...) Isso me completa!", revelou o apresentador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

O fofo encontro das filhas de Neymar Jr.

O encontro das pequenas Mavie e Helena, filhas de Neymar Jr. com Bruna Biancardi (31) e Amanda Kimberlly (31), derreteu o coração dos fãs. O jogador mostrou as meninas juntas em sua mansão em Santos, e as mães também compartilharam momentos carinhosos das irmãs se divertindo.

Bruna mostrou as meninas comendo frutas na varanda, e Amanda registrou o banho pós-brincadeiras. Mavie tem 1 ano e 7 meses; Helena, 10 meses. A conexão entre as duas chamaram a atenção dos seguidores.

Virginia Fonseca é a nova Rainha da Grande Rio

E já temos novidades para o próximo Carnaval! A influenciadora Virginia Fonseca (26) foi anunciada como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio e vai desfilar em 2026 durante o carnaval do Rio de Janeiro. "Alô, Comunidade de Caxias! Muita honra de chegar aqui e estar junto com vocês na GRANDE RIO. Que seja o início de uma história linda. O nosso Carnaval já começou! Toda honra e glória a Deus, 2025 É NOSSO e 2026 também", declarou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Filha de Virginia coloca aparelho

Falando em Virginia, quem também chamou atenção nessa semana foi sua filha Maria Flor. A menina de apenas 2 anos teve que colocar aparelho nos dentes após sofrer um acidente doméstico. “Tá de aparelho, mamãe! Floflo está super bem. Ela é muito boazinha e obediente, então está tudo tranquilo. Agora é manter o tratamento! Que Deus abençoe”, disse Virginia.

Fernanda Paes Leme fala sobre fim do casamento

Outra notícia que bombou foi sobre a separação de Fernanda Paes Leme(41). Durante participação no podcast Desculpa Alguma Coisa, a apresentadora e atriz falou sobre o término do relacionamento comVictor Sampaio (33), pai de sua filha, Pilar. A decisão veio antes de a menina completar um ano.

"Foi doloroso por a gente saber que queria que tivesse dado certo (...) Eu desde o início sabia que não queria mais", confessou a apresentadora, ressaltando que o término foi difícil, mas necessário para sua saúde emocional.

Tragédia envolvendo a filha de Mano Menezes

Camilla Menezes, filha do técnico de futebol Mano Menezes (62), enfrentou a semana mais difícil de sua vida. Dois de seus enteados, Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, faleceram em um acidente de carro.

Com muita emoção, ela agradeceu o apoio recebido: "Tamanha foi a onda de amor que a gente recebeu (...) Eu trabalho há 20 anos com comunicação, e eu sei que não existem palavras para explicar o que aconteceu com a nossa família neste final de semana", disse Camilla, em uma live comovente.

Leia também: Otaviano Costa se pronuncia sobre afastamento com Flávia Alessandra: 'Tô morando sozinho'