Neymar Jr reage ao ver comentário sobre suas filhas: Vão ter'

O jogador de futebol Neymar Jr apareceu nas redes sociais para responder um comentário sobre suas filhas, Mavie, Helena e Mel. Em uma publicação, uma internauta sugeriu que elas deveriam virar amigas e, futuramente, e se juntassem para gastar toda a fortuna do pai, que tem um patrimônio avaliado em R$ 6 bilhões

Após o nascimento de Mel, sua segunda filha com a influenciadora digital Bruna Biancardi, uma internauta disparou, por meio do seu perfil do X, antigo Twitter: "Eu quero tanto que elas sejam bem amigas, unidas e que gastem todo o dinheiro do Neymar". Ao ver a publicação, Neymar rebateu: "Vão ter que fazer força, viu?!".

O post em questão falava sobre a semelhança entre entre a recém-nascida com Mavie, primeira filha dos dois, e Helena, filha de Amanda Kimberlly com o jogador. As três aparecem com a boca semelhante em fotos tiradas após o nascimento. Veja!

Neymar responde internauta

Patrimônio de Neymar

De acordo com o site Sportico, especializado em finanças esportivas, o patrimônio do jogador de futebol é de 1,01 bilhão de dólares, o equivalente a R$ 5,45 bilhões, na cotação atual.

Como foi o anúncio do nascimento de Mel?

No feed do Instagram, a influenciadora digital compartilhou fotos com a bebê logo após o parto. "Nossa Mel chegou pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos!", declarou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Vale lembrar que o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas.

