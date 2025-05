O jogador de futebol Neymar Jr. compartilha vídeo ao lado da filha, Mavie, de um ano, nesta quinta-feira, 29; quarta filha do atleta nascerá em breve

Na noite desta quinta-feira, 29, o jogador de futebol Neymar Jr., de 33 anos, encantou os fãs ao surgir em um vídeo ao lado da filha Mavie, de um ano, fruto do relacionamento com a influencer Bruna Biancardi . Isso porque ele surgiu dançando e cantando a música Saber quem sou, do filme Moana, da Disney.

“Nosso momento Moana”, escreveu na legenda da publicação, ilustrada pelo momento fofo entre pai e filha em um estacionamento.

Neymar também é pai de Helena, de 10 meses, com Amanda Kimberlly; Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas e espera a chegada de mais uma menina, Mel, com Biancardi.

Na seção de comentários, os fãs reagiram ao vídeo: "É pra isso que tenho internet. Coração aqui explodiu de amor. Que coisa linda!"; "Ser pai de menina é demais" e "Que fofura", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Bruna Biancardi exibe o barrigão de grávida em novo ensaio com Neymar e Mavie

Prestes a dar à luz Mel, a influencer Bruna Biancardi publicou em suas redes sociais o novo ensaio de gestante que fez ao lado de Neymar Jr., e da primogênita, Mavie.

Nas imagens, a matriarca da família exibiu a barriga de grávida ao posar sorridente para as fotos. Para os registros, os papais escolheram looks na cor preta. "Amo vocês", escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, os fãs reagiram às novas imagens: "Lindoss! Que a Mel venha, com muita saúde. Iluminando ainda mais, a vida de vocês!!"; "Lindos! Amo vocês. Que Deus os abençoe sempre", e "Família linda", foram algumas das mensagens escritas or internautas na publicação.

