Neymar Jr e Bruna Biancardi trocam declarações em data especial: 'Feliz'

O jogador Neymar Jr e a esposa, Bruna Biancardi, publicaram fotos românticas do casal em celebração ao Dia dos Namorados; veja

O amor está no ar! Neymar Jr e Bruna Biancardi aproveitaram o Dia dos Namorados, celebrado na última quinta-feira, 12, para trocarem declarações românticas nas redes sociais. Apesar de já serem casados, o jogador de futebol e a influenciadora não deixaram a data comemorativa passar em branco .

Em seu perfil oficial, Bruna publicou um clique ao lado de Neymar registrado durante uma festa e escreveu: "Feliz Dia. Amo você!". Já o atleta do Santos compartilhou uma sequência de fotos recentes feitas com a companheira em um ensaio fotográfico de sua segunda gestação.

"Feliz Dia dos Namorados", declarou Neymar Jr na legenda, acrescentando um emoji vermelho de coração ao final da frase. A influenciadora digital ainda revelou que foi surpreendida com um enorme buquê de rosas vermelhas, além de itens da grife Louis Vuitton.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar Jr estão à espera da segunda filha do casal, Mel, que deve nascer em breve, conforme revelado pelo jogador de futebol. Os dois já são pais da pequena Mavie, de 1 ano.

Bruna Biancardi ganha presentes no Dia dos Namorados - Reprodução/Instagram

Quanto Bruna Biancardi doou em leilão de Neymar?

O jogador de futebol Neymar Jr promoveu a 5ª edição do Leilão Beneficente Instituto Neymar Jr, em São Paulo, na noite da última terça-feira, 10. Como tradição, diversos famosos arremataram itens exclusivos e raros, com valores surpreendentes, em prol da entidade dedicada a ampliar oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade.

Bruna Biancardi, esposa do atleta do Santos, também fez sua doação durante o tradicional evento. Em uma publicação feita no perfil oficial da associação, é possível ver a influenciadora e o jogador segurando um cheque no valor de R$ 100 mil.

