Neymar Jr e Bruna Biancardi curtem 'vale night' após nascimento da filha caçula

Momento a dois! Neymar Jr e a esposa, Bruna Biancardi, aproveitaram noite de jogos sem as filhas do casal, Mavie e Mel; veja fotos

O jogador de futebol Neymar Jr e a esposa, Bruna Biancardi, ganharam um ‘vale night’ no domingo, 27, e aproveitaram para curtir uma noite divertida de jogos. Pais de Mavie, de quase 2 anos, e Mel, que chegou ao mundo no início deste mês, o casal dividiu com o público algumas fotos em clima de romance.

Em seu perfil oficial, Bruna publicou uma sequência de registros ao lado do companheiro. Nas imagens, os dois aparecem juntinhos com direito a sorrisos, caretas e até beijo. O atleta, por sua vez, compartilhou outros cliques com a amada e declarou: " Folga é dia de relaxar e fazer o que gosta com as pessoas que te amam acompanhando ".

Recentemente, a influenciadora digital marcou presença junto com a primogênita em uma partida do Santos. Na ocasião, Mavie esbanjou fofura e simpatia ao surgir vestindo uma camisa do time enquanto acompanhava o jogo direto do camarote.

Carismática, a herdeira mais velha de Bruna Biancardi arrancou elogios dos internautas ao aparecer dando tchau e falando "baleia" para o mascote do Santos. Vale lembrar que Mel, caçula da influenciadora com Neymar Jr, completará um mês de vida no dia 5 de agosto.

Neymar Jr e Bruna Biancardi em 'vale night' - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Bruna Biancardi revela birra de Mavie por causa da irmã

Recentemente, Bruna Biancardi revelou detalhes de sua vida como mãe de duas meninas ao conversar com os fãs pelas redes sociais. Ela contou que a filha mais velha, Mavie, passou por uma mudança em seu comportamento após o nascimento da irmã caçula, Mel.

Bruna relatou que Mavie teve episódios de birra e ficou mais apegada com a mãe, mas elas estão superando essa fase juntas. "Tem sido maravilhoso. A Mavie é muito carinhosa com a irmã, mas o desafio existe mesmo… Ela tem tido uns episódios de birra e está bem mais grudada em mim e a mãe se culpa o tempo todo, né?", afirmou ela.

E completou: "Quando dou atenção para uma, me sinto mal que não estou com a outra e vice-versa. Nesse começo, tenho priorizado ficar bastante com a Mavie, ir nos lugares com ela, brincar, incluir ela quando vou fazer algo com a Mel e etc. Porque ela entende e sente a mudança".

Leia também: Bruna Biancardi exibe foto do ensaio newborn da filha Mel