Neymar Jr e Bruna Biancardi celebram mudança para nova mansão

O jogador de futebol Neymar Jr e Bruna Biancardi se mudaram oficialmente para a nova mansão, localizada no litoral de São Paulo

Neymar Jr está de casa nova! O jogador de futebol, que passou cerca de 12 anos morando fora do Brasil, passará a residir em uma mansão no litoral de São Paulo junto com a companheira, Bruna Biancardi, e a filha mais velha do casal, Mavie, de 1 ano.

Na noite de segunda-feira, 10, Neymar compartilhou em suas redes sociais um registro com Bruna celebrando a mudança oficial da família para a nova residência. A influenciadora digital também publicou uma imagem da mesa com alguns aperitivos para servir os amigos que também estavam no local.

"Primeiro dia na casinha nova", escreveu o atleta na legenda da postagem, acrescentando um emoji de coração vermelho. A nova mansão de Neymar Jr e Bruna Biancardi, com vista para o mar, está localizada no Morro de Santa Terezinha.

No último final de semana, a arquiteta Rafaella Bittencourt exibiu algumas fotos do local onde o jogador de futebol passará a morar a partir de agora. A casa tem vista para a orla de Santos, piscina com borda infinita, ambientes espaçosos e com decoração sofisticada. O novo bairro de Neymar na Baixada Santista é de luxo e possui propriedades que podem custar até R$ 35 milhões.

Neymar Jr e Bruna Biancardi se mudam para nova mansão - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi exibe barriguinha da segunda gravidez

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi está radiante desde que descobriu que será mamãe novamente! No último sábado, 8, a companheira do jogador de futebol Neymar Jr dividiu com o público uma nova foto encantadora da barriguinha de grávida, que já está aparecendo.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna publicou um registro onde aparece usando a parte de cima de um biquíni amarelo e uma calça branca. Mostrando que a silhueta tem mudado a cada dia que passa, a influenciadora foi fotografada com o botão da peça de roupa aberta para melhor conforto; confira detalhes!

Leia também: Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie esbanja fofura em vídeo na Vila Belmiro