Neymar Jr divide foto especial com o filho mais velho: 'Meu 01'

O jogador de futebol Neymar Jr compartilhou um momento especial ao lado do filho mais velho, Davi Lucca, que está de férias no Brasil

O jogador de futebol Neymar Jr encantou o público na noite de terça-feira, 5, ao compartilhar uma nova foto ao lado do filho mais velho, Davi Lucca. O menino, de 13 anos atualmente, é fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.

Em seu perfil oficial, o atleta do Santos mostrou que estava em casa curtindo a companhia do herdeiro. Na imagem, publicada com efeito preto e branco, pai e filho aparecem bem confortáveis sentados em um sofá: " Meu 01 ", escreveu Neymar na legenda do clique.

Em julho deste ano, o jogador entrou em campo ao lado de Davi e Mavie, de quase 2 anos, sua primeira filha com Bruna Biancardi. Na ocasião, o craque fez um gol que garantiu a vitória de 1 a 0 para o Santos em uma partida contra o Flamengo na Vila Belmiro.

Vale lembrar que Davi Lucca, que reside em Barcelona com a mãe, está passando as férias do meio do ano junto com Neymar Jr no Brasil. Além de matar a saudade do pai, o adolescente também conheceu a irmã caçula, Mel, que chegou ao mundo no dia 5 de julho. A bebê é a segunda filha do atleta com Bruna Biancardi.

Neymar Jr também é pai da pequena Helena, que completou 1 ano de vida em julho, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Confira a foto de Neymar Jr com o filho, Davi Lucca:

Neymar Jr com o filho mais velho, Davi Lucca - Reprodução / Instagram

Filha caçula de Neymar Jr surge com uniforme do Santos

A influenciadora digital Bruna Biancardi dividiu com o público uma nova foto da pequena Mel, sua filha caçula com Neymar Jr. Na noite de segunda-feira, 4, a esposa do atleta mostrou que a bebê, de 1 mês de vida, torceu para o pai em campo com direito a uniforme personalizado do Santos, time onde o atleta joga.

Na imagem compartilhada por Bruna, Mel aparece de costas com um body azul do clube. A peça de roupa, dada à pequena especialmente pelo Santos, possui o nome da bebê e o número 10, usado por Neymar; confira o registro da bebê!

Leia também: Irmã de Bruna Biancardi posa com Mel e confessa: 'Acho ela a minha cara'