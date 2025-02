Neymar e Cristiano Ronaldo comemoram aniversário no mesmo dia; o que mais eles têm em comum

Relembre trajetória de Neymar e Cristiano Ronaldo, jogadores que compartilham data de aniversário e momentos marcantes no futebol

Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, os jogadores Neymar Jr. e Cristiano Ronaldo comemoram aniversário. O brasileiro completa 33 anos e o português chega aos 40, ambos com trajetórias marcantes no futebol. Além de nascerem no mesmo dia, o que mais eles têm em comum? Relembre conquistas e momentos dos astros no esporte.

Estrelas do futebol

Nascido em Mogi das Cruzes, São Paulo, Neymar cresceu em uma família humilde e desenvolveu sua paixão pelo futebol ainda na infância. Aos 11 anos, ingressou nas categorias de base do Santos, onde rapidamente despontou como um dos maiores talentos de sua geração.

Já Cristiano Ronaldo nasceu no Funchal, em Portugal, e iniciou sua carreira no Nacional, sendo posteriormente descoberto pelo Sporting. O Manchester United viu o talento do jovem e o contratou em 2003, quando ele tinha apenas 18 anos.

Durante os anos de carreira, ambos os jogadores acumulam conquistas impressionantes: Neymar brilhou no Santos, onde conquistou a Libertadores de 2011, e posteriormente no Barcelona, onde formou o histórico trio MSN ao lado de Messi (37) e Suárez (38). Em 2015, venceu a Champions League e consolidou seu nome entre os grandes do futebol mundial.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, teve passagens vitoriosas por Manchester United, Real Madrid e Juventus, conquistando cinco Bolas de Ouro e tornando-se o maior artilheiro da história da Champions League.

Os dois também tiveram papéis fundamentais em suas seleções. Neymar liderou o Brasil ao ouro olímpico inédito em 2016 e é um dos maiores artilheiros da história da Seleção Brasileira. Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Portuguesa, foi essencial nas conquistas da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações da UEFA em 2019.

Diferenças dentro e fora de campo

Apesar do talento, ambos enfrentaram desafios ao longo da carreira. Neymar se envolveu em polêmicas dentro e fora de campo, incluindo contusões graves que afetaram seu desempenho em momentos decisivos. Sua transferência para o Paris Saint-Germain em 2017 se tornou a mais cara da história do futebol, mas sua passagem pela França foi marcada por altos e baixos. Agora, ele se prepara para um retorno emocionante ao Santos.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, construiu uma carreira baseada em disciplina e superação. Conhecido por sua dedicação à condição física, CR7 permaneceu no mais alto nível mesmo após os 35 anos, continuando a quebrar recordes e se destacar no futebol saudita.

Mesmo com as diferenças, Neymar e Cristiano Ronaldo marcaram época e seguem sendo referências para novas gerações: o brasileiro, por sua habilidade e irreverência, e o português, por sua dedicação e padrões de excelência no futebol.

