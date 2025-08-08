Neymar e Bruna Biancardi tomam decisão após descobrirem que estavam sendo vigiados

Neymar Jr e Bruna Biancardi descobriram que estavam sendo monitorados por meio de câmeras em mansão no interior de São Paulo, diz jornal

O jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi tomaram a decisão de sair da mansão que tinham em Cotia, no interior de São Paulo. De acordo com o Jornal O Globo, eles descobriram que estavam sendo monitorados pelas câmeras e entraram na justiça. Após entrarem em um acordo extrajudicial, eles arquivaram o processo e decidiram deixar o imóvel.

Segundo o jornal, Bruna descobriu que os donos do imóvel tinham acesso às câmeras de segurança apesar de terem dito que não tinham mais acesso. Além disso, os donos a acusaram de uso indevido de alguns espaços da casa. A influencer ainda teria ficado incomodada ao receber oficiais da justiça na casa em busca dos donos do imóvel.

Agora, os dois lados entraram em um acordo extrajudicial e Neymar e Bruna saíram do imóvel que alugavam.

O climão de Neymar Jr com torcedor

Neymar Jr usou as redes sociais há alguns dias para falar sobre a discussão que teve com um torcedor após a derrota do Santos para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

"No calor da emoção é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta… e eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo, ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não e tem total direito de vaiar! O que ele não pode fazer é me ofender, do jeito que ele me ofendeu… (infelizmente na hora eu só escutei ele falando, jogo estava parado)", disse ele no começo do texto.

Em seguida, o jogador de futebol citou algumas coisas que ouviu do torcedor. "Falar que eu sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família/amigos... desculpa, mas é difícil controlar! (Mesmo sabendo que eu tenho). Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo! E no dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair!", acrescentou.

Por fim, Neymar ressaltou o seu amor pelo Santos e afirmou que fará de tudo pelo time. "Santos futebol clube é uma das minhas maiores paixões e enquanto eu tiver forças, eu vou fazer o meu melhor por este clube... vou correr, lutar, gritar e até brigar se for possível pra conseguir colocar o Santos onde merece estar. Saudações Nação Santista", finalizou.

Leia também: Affair? Amanda Kimberlly está se aproximando de jogador de futebol, diz jornal

A chuteira personalizada de Neymar Jr

O jogador de futebol Neymar Jr entrou em grande estilo na partida do Santos contra a Desportiva Ferroviária-ES, ocorrida na noite de quinta-feira, 10. O atleta usou sua chuteira personalizada com o nome dos quatro filhos e mostrou que o item trouxe sorte para o time, que venceu por 3 a 1.

A chuteira, que já possuía o nome de Davi Lucca, Mavie e Helena, ficou completa após o jogador incluir Mel, sua filha caçula com Bruna Biancardi, no calçado. A bebê chegou ao mundo no dia 5 deste mês, em uma maternidade em São Paulo.

Em seu perfil oficial, Neymar Jr mostrou detalhes do item personalizado ao público. Na imagem, é possível notar que a chuteira possui o nome dos herdeiros na sequência de cada nascimento. O primogênito do atleta, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas, tem 13 anos atualmente.

Mavie, primeira filha de Neymar com Bruna Biancardi, fará 2 anos em outubro; enquanto Helena, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly, completou 1 ano no dia 3 deste mês. O jogador do Santos, inclusive, esteve presente na festa intimista da herdeira, realizada em um sítio no interior de São Paulo.

Chuteira de Neymar Jr com o nome dos filhos - Reprodução/Instagram

Leia também: Descubra o significado por trás dos nomes dos filhos de Neymar Jr