Neymar celebra volta de Bruna Biancardi e Mavie ao Brasil: 'Elas chegaram'

O jogador de futebol Neymar Jr celebrou o retorno da mulher, Bruna Biancardi, e da filha, Mavie, que estavam nos Estados Unidos

Após rumores de desentendimento, o jogador de futebol Neymar Jr encheu as redes sociais de fofura neste sábado, 3, ao compartilhar uma foto em família.

Nos Stories, o atleta do Santos mostrou o reencontro com Bruna Biancardi e a filha deles, Mavie, de um aninho, após a viagem que elas realizaram para Orlando, nos Estados Unidos. "Elas chegaram", escreveu o craque, acrescentando dois emojis de coração.

Na imagem, Mavie aparece usando um look todo roso e uma presilha de laço no cabelo. A influenciadora digital apostou em uma blusa preta, modelo tomara que caia, e óculos escuros. Ela também fez um coque no cabelo.

Bruna está à espera de Mel, sua segunda filha com Neymar, e viajou com Mavie para comprar o enxoval da herdeira. Além disso, a mamãe, que estava acompanhada da cunhada, Rafaella Santos, aproveitou para visitar os parques da Disney.

Neymar posta foto com Bruna Biancardi e Mavie - Foto: Instagram

Neymar Jr toma decisão sobre como quer criar as filhas Mavie e Helena

O jogador de futebol Neymar Jr já decidiu como quer criar as filhas Mavie e Helena, que são frutos de relacionamentos diferentes dele. De acordo com o Portal Leo Dias, o atleta quer que as filhas sejam próximas.

A publicação destacou que ele quer ver as meninas convivendo de maneira mais próxima ao longo do crescimento delas. Isso porque ele quer ver as filhas passando o tempo juntas e que sejam irmãs confidentes uma da outra. Saiba mais!

Vale lembrar que Neymar é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com a influenciadora digital Carol Dantas. Helena, de nove meses, é filha do jogador com Amanda Kimberlly. Mavie é herdeira do atleta com Bruna Biancardi, que está à espera da segunda filha deles, Mel.

