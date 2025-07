Ney Matogrosso fala sobre a mãe de 103 anos: 'Tem dias que não me reconhece'

Aos 83 anos, o cantor Ney Matogrosso revela que a mãe, que cuidou de seu sítio até os 100 anos, hoje enfrenta lapsos de memória

Aos 83 anos, o cantor Ney Matogrosso compartilhou com seus seguidores detalhes da convivência com a mãe, Beita de Souza Pereira, que completou 103 anos. Na segunda-feira, 7, em uma publicação nas redes sociais, o artista contou que, até os 100 anos, Dona Beita ainda cuidava de seu sítio. “Agora, com 103, ela não funciona mais", escreveu o artista.

"Até os 100 ela cuidou do meu sítio. Tem dias que ela não me reconhece, não é sempre. Mas, tem dias que ela olha para mim e fala: ‘Quem é você?’. E eu digo: ‘Sou o Ney, mãe’. Mas também não faço drama não”, completou.

O sítio mencionado por Ney está localizado em Sampaio Corrêa, distrito de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Durante a pandemia, ele chegou a viver no local com a mãe, antes de retornar ao seu apartamento no Leblon, na zona sul do Rio.

Atualmente, o espaço funciona como uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), voltada à preservação ambiental e ao acolhimento de animais silvestres resgatados.

Vida, carreira e homenagem no cinema

Recentemente, a trajetória de Ney Matogrosso foi retratada no longa-metragem Homem com H, dirigido por Esmir Filho e protagonizado por Jesuíta Barbosa. O filme acompanha sua jornada desde a infância, em Bela Vista (MS), até a consagração como um dos maiores artistas do país.

A produção aborda as tensões familiares com o pai militar. Além disso, também mostra a influência protetora da mãe e a descoberta de sua identidade artística.

A obra também destaca momentos marcantes da vida do cantor, como a superação da dor pela perda de amigos durante a epidemia de AIDS e o reconhecimento de sua singularidade no cenário musical brasileiro.

