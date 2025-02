Neto de Sonia Abrão é batizado em capela localizada em hotel de luxo; veja

Faltando poucos meses para seu primeiro ano de vida, neto de Sonia Abrão é batizado em capela e detalhes chamam a atenção

O neto de Sonia Abrão, Filippo, foi batizado neste domingo, 16, na Capela de Santa Luzia, localizacada em um hotel de luxo, em São Paulo. Na rede social, a nora da apresentadora, Bella Morais, postou os registros do momento especial da vida de seu herdeiro e de Jorge Abrão.

Seguindo um estilo clássico do local, a jornalista realizou o bastimo de seu único filho com o advogado, que é o único herdeiro da comandante do A Tarde É Sua, da RedeTV!. Além de amigos, o ex-marido de Sonia Abrão, Jorge Damião, com quem ela viveu por 30 anos também posou para os registros.

No vídeo postado pela nora da famosa é possível ver a capela e os itens personalizados que foram usados no batismo do garoto. Toalha com inicial gravada em azul e vela com detalhe na mesma cor fizeram parte da ocasião.

É bom lembrar que, em abril de 2024, Filippo nasceu e, desde então, mamãe e vovó celebram seus meses com festinhas, como mostraram algumas vezes na rede social. Ao chegar ao mundo, ele teve uma recepção luxuosa na maternidade. O quartinho do bebê também foi revelado por Bella Morais, que exibiu que todos os itens foram personalizados para o menino.

Veja as fotos do batizado do neto de Sonia Abrão:

Ex-marido de Sonia Abrão e a apresentadora no batizado do neto

Quem é o ex-marido de Sonia Abrão?

A apresentadora Sonia Abrão encanta ao exibir registros de seu netinho Filippo, nascido em abril de 2024. O pequeno é filho de seu único herdeiro, Jorge Abrão, do casamento que viveu por quase 30 anos com Jorge Damião.

Inclusive, a jornalista mostrou o encontro do recém-nascido com seu vovô. Na rede social, a comandante do A Tarde É Sua mostrou ter uma boa relação com o ex-esposo e postou a foto dele ao lado de sua atual segurando Filippo na maternidade. Relembre o registro raro aqui.

