Neto de Leonardo ‘trabalha' por um dia na lanchonete do pai

Ex-marido de Jessica Beatriz, Sandro Pedroso mostra o filho, Noah - neto do cantor Leonardo -, ajudando em sua lanchonete durante as férias da escola

Neto do cantor Leonardo e filho de Jéssica Beatriz e Sandro Pedroso, Noah, de 9 anos, viveu um dia como atendente de lanchonete durante as férias da escola. O menino foi passar alguns dias na casa do pai e aproveitou para ajudá-lo na lanchonete.

Nas redes sociais, Sandro exibiu um vídeo do filho atendendo aos clientes do local ao lado dos outros funcionários. O garoto apareceu feliz ao experimentar como é trabalhar por um dia.

Na legenda, o pai coruja destacou a importância de criar o filho com bons exemplos. "Filho, nunca tenha medo de começar de baixo, porque é com esforço e honestidade que a gente constrói algo que vale a pena de verdade", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandro Pedroso (@sandropedroso)

Leonardo fala sobre as personalidades das netas Maria Alice e Maria Flor

O cantor Leonardo surpreendeu ao contar detalhes das personalidades das netas Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Durante sua maratona de shows em festas juninas, ele conversou com a imprensa em Salvador e contou que as meninas são bem diferentes.

Leonardo afirmou que Maria Flor é a desinibida e tem uma ótima desenvoltura em público. "A Maria Flor é muito carismática. Se ela chegar aqui, ela vai entrar ali do lado e vai falar: ‘oi, oi, oi! Tudo bom?", disse ele.

Então, ele destacou o lado religioso de Maria Alice. "A Maria Alice é uma coisa que tem que ser meio estudada. Ela liga para a vó dela e fala: ‘ô, vovó, já estou pronta. Passa aqui em casa para você me levar para a igreja. Eu nunca gostei de ir à igreja. E chega lá, cara, e ela entra sozinha, vai lá no altar, ajoelha e fica rezando. Eu não consigo rezar um ‘pai nosso’ daquele jeito. Ela reza tudo!", afirmou.

Vale lembrar que Leonardo tem 6 netos: Maria Alice, Maria Flor, José Leonardo, Maria Sophia, Maria Vitória e Noah.