Netinho de Paula é agredido durante assalto: 'Não era para eu estar aqui'

Netinho de Paula usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 26, para dividir um momento de tensão que enfrentou. O cantor, de 54 anos, revelou que foi agredido durante um assalto quando estava viajando para São Paulo.

Ele contou que foi abordado de forma violenta pelos bandidos, que estavam armados, e que acabou levando um soco no olho. Apesar do susto, apenas seu celular foi roubado. "Quero dizer que está tudo bem, que o pior já passou, está tudo certo", tranquilizou os fãs.

Em seguida, Netinho deu detalhes do assalto. "Ontem à noite, na minha vinda para São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes, eu fui abordado, um carro enquadrou. Eles estavam muito nervosos, com as armas nas mãos... Poderia ter acontecido o pior, hoje não era para eu estar aqui mesmo , mas o rapaz era jovem, estava nervoso. Acabou dando um soco, que pegou aqui no olho e levou um celular. Mas eu estou vivo, graças a Deus, está tudo certo e é o que importa", acrescentou ele, levantando o óculos escuros para mostrar o hematoma.

Rafa Brites é vítima de assalto à mão armada em São Paulo

A apresentadora Rafa Brites viveu um momento tenso na cidade de São Paulo no último dia 18. Em uma publicação nas redes sociais, ela contou que foi alvo de um assalto à mão armada enquanto estava com sua mãe e sua irmã e teve o celular roubado. "Estava hoje com a minha mãe e com a minha irmã em São Paulo e fui assaltada a mão armada. Está tudo bem! Só avisando que caso entrarem em contato não sou eu", alertou ela.

Felipe Andreoli, marido da famosa, também se manifestou nas redes sociais. "Estou chegando aqui no Rio, tinha acabado de falar com a Rafa no telefone, um segundo depois ela foi assaltada. Quero deixar registrado aqui que qualquer pessoa que receber qualquer tipo de contato da Rafa, não responde. Foi na Vila Madalena, ela estava saindo do prédio com a família", contou.

