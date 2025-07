A neta de Preta Gil tem direito a herança? Advogada explica o caso

Advogada de Direito das Famílias e Sucessões explica se a neta da cantora Preta Gil terá direito a uma parte da herança

A cantora Preta Gil morreu no último domingo, 20, aos 50 anos de idade e o velório acontecerá na sexta-feira, 25. Após a última despedida, a família começar a pensar na herança e divisão dos bens da artista. Com isso, uma questionamento surgiu na internet: Será que a neta também é herdeira? Uma advogada de Direito das Famílias e Sucessões explicou se a neta vai receber uma parte da herança ou não.

Preta Gil teve apenas um filho, Francisco Gil. E o rapaz de 30 anos já é pai. Ele tem uma filha, Sol de Maria, que é a única neta da cantora. De acordo com a advogada Aline Avelar, especialista em Direito das Famílias e Sucessões, a neta de Preta Gil não é herdeira direta. A menina apenas deve receber algum valor caso a avó tenha deixado este desejo em testamento.

"Como a Preta era solteira e ela não vivia em uma união estável reconhecida legalmente, ela deixou apenas um filho, o Francisco, ele é o único herdeiro legítimo. Então ele tem direito à totalidade da herança, inclusive desses bens digitais, esses bens intangíveis, nos termos do artigo 1829 do nosso Código Civil", explicou a advogada, que completou: "A neta só recebe se o pai vier a óbito. O que pode ter acontecido é da Preta Gil ter contemplado a neta no testamento, do qual não temos acesso, mas não como herdeira direita, e sim como legatária. Caso contrário, pela lei, herdeiro direto somente o filho da cantora".

Desse modo, Francisco Gil é o único herdeiro direto de Preta Gil. "Ele é o herdeiro direto e exclusivo. Isso torna o processo mais simples, porque não há outros herdeiros para dividir o patrimônio", comentou a advogada Mérces da Silva Nunes, especialista em Direito de Família, Heranças e Negócios Familiares. Inclusive, ela comentou que o processo de inventário pode ser feito de forma extrajudicial. "É realizado diretamente em cartório para transferir a titularidade dos bens deixados por uma pessoa falecida, para os seus herdeiros. É requisito do inventário extrajudicial o consenso entre os herdeiros sobre a partilha. Essa modalidade é mais ágil e menos burocrática do que o inventário feito pela via judicial. Atualmente não existe mais obrigatoriedade de o inventário ser feito na justiça", afirmou.

Parte da herança de Preta Gil é o direito autoral de suas obras

A cantora Preta Gil construiu uma carreira sólida e de sucesso na música ao longo de sua vida. Ela deixou um legado para ser administrado por seu herdeiro, o filho Francisco Gil.

De acordo com o Jornal O Globo, Preta Gil deixou 271 gravações registadas no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que são canções que fizeram parte de seus álbuns e também parcerias. Estas gravações rendem valores de direitos autorais e, a partir da morte dela, o valor fará parte de sua herança.

Desse modo, os direitos autorais das obras de Preta Gil devem ir para seu filho por 70 anos, de acordo com a legislação brasileira. Francisco terá o direito de definir como será o uso comercial, a reprodução e a distribuição das gravações de sua mãe até o fim de 2095.

Além disso, Preta Gil também era empresária e fundadora da agência Mynd, que também passará para seu filho.

