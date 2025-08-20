Neta de Lula revela o que pensa sobre Janja, que é a esposa do avô

Neta do presidente Lula, Bia Lula surpreende ao revelar o que pensa sobre o trabalho de Janja como primeira-dama do Brasil

Neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a jovem Maria Beatriz da Silva Sato Rosa, a Bia Lula, surpreendeu ao revelar o que pensa sobre Janja Silva, que é a esposa do seu avô e primeira-dama do Brasil. Em entrevista site Metrópoles, ela avaliou o estilo de Janja na função pública.

"Janja não é uma primeira-dama típica: gosta de trabalhar, botar a mão na massa", disse ela, e completou: "Cumpre bem seu papel, e as pessoas sempre vão falar 'porque é mulher, porque é esposa do presidente, porque aparece mais do que o esperado...".

"A Janja é completamente antenada. Vai pesquisando, sabendo de tudo. Ela grava, sim, meu avô em momentos íntimos, e se dá super bem com tecnologia. Acho que ela traz de volta um olhar mais humano para o meu avô, que tinha se perdido com tantos escândalos, prisão, notícias ruins. Os vídeos dela mostram esse lado mais próximo: ele plantando uma árvore, pescando, cuidando dos animais abandonados. Isso aproxima o povo. Mas, bem ou mal, ela ajuda a blindar a imagem do meu avô, e isso protege. Acho que ela faz de tudo para ajudá-lo, jamais para prejudicá-lo. Quem ama não quer prejudicar", declarou.

Quem é Janja?

O presidente do BrasilLuiz Inácio Lula da Silva é casado com a socióloga Rosângela Silva. A oficialização da união deles aconteceu em maio deste ano em uma cerimônia em São Paulo. Agora, saiba mais sobre a esposa de Lula! A vitória de Lula foi anunciada no segundo turno das eleições de 2022, quando ele teve mais votos do seu rival, Jair Bolsonaro.

Rosângela Silva, a Janja, de 56 anos, é natural de União da Vitória, no Paraná, e cresceu em Curitiba. Ela cursou ciências sociais na Universidade Federal do Paraná, e também se especializou em História.

Ela é filiada ao PT desde os 17 anos e atuou como assistente do diretor-geral e coordenadora de programas de desenvolvimento sustentável na Itaipu Binacional. Logo depois, ela atuou como assessora de comunicação e relações institucionais na Eletrobás e voltou para a Itaipu, de onde saiu em 2020.

Lula e Janja se conheceram na década de 1980, mas se aproximaram quando ela participava das vigílias quando ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Na época, eles trocaram cartas e ela podia visitá-lo na prisão. Eles foram viver juntos em 2019, quando ele foi solto, e se casaram em 2022.

Janja é muito presente na campanha de Lula à presidência do Brasil. Ela levanta pautas sobre combate à violência contra as mulheres e também à fome.

Antes do atual relacionamento, Lula já teve outras duas esposas: Maria de Lourdes, que faleceu em 1971, e Marisa Letícia, que faleceu em 2017.

Look de Janja na posse

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, roubou a cena com o seu look estiloso para a cerimônia de posse do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A celebração de posse aconteceu neste domingo, 1º, e marcou a terceira vez que Lula se tornou presidente do Brasil.

Para o evento, Janja escolheu um look que fugiu do tradicional vestido para a primeira-dama. Ela usou um conjunto de blazer e calça.

O look de Janja é um conjunto de crepe de seda assinado pela estilista Helô Rocha, que foi quem fez o vestido do casamento dela em 2022. De acordo com o site da revista Vogue, os detalhes do modelito foram feitos pelas bordadeiras de Timbaúba, em Pernambuco, com tingimento natural. O look é composto por blazer com leve cauda, colete e calça pantalona de cintura alta e corsetada. O tingimento foi feito com caju e ruibarbo.

Por sua vez, Lu Alckmin, que é esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, escolheu um vestido longo branco com uma capa.

Nas redes sociais, os internautas aprovaram o look de Janja para a posse. “A Janja entrega tudo no look”, disse um internauta. “Amei o look da Janja”, contou outro. “O look da Janja e da Lu são tudo, mas devem estar morrendo de calor”, afirmou mais um. “O look perfeito da Janja como pode ser tão ícone fashion”, contou mais um.

