Neta de Leonardo reage ao ser comparada com o avô

Primeira neta de Leonardo, Maria Sophia é comparada com o avô e revela o que pensa sobre isso. Além disso, ela diz o que quer ser quando crescer

Neta do cantor Leonardo, a adolescente Maria Sophia, de 14 anos, reagiu ao ser comparada com o avô famoso. Nas redes sociais, ela aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos seguidores e foi surpreendida com uma mensagem dizendo que ela é a cara do avô.

Porém, Maria Sophia disse que já ouviu que é parecida com o avô e também com a mãe, Thais Gebelein. "Gente, muita gente me fala que eu pareço com meu vô, muita mesmo. Só que muita gente também me fala que eu pareço com a minha mãe. Tipo assim, minha mãe e meu vô são coisas totalmente diferentes, não têm nada a ver. Aí eu fico assim: gente, então como assim? Não entendi. Mas tá ótimo os dois, porque os dois são bonitos", disse ela.

Além disso, a jovem contou que já começou a pensar em sua profissão no futuro e tem o desejo de se tornar atriz. No entanto, ela ainda não decidiu qual faculdade quer fazer e precisa lidar com a timidez. "É uma pergunta que eu me faço todo ano. Eu estou no nono ano e ano que vem eu estou no Ensino Médio. Eu fico assim: tem que decidir logo. Eu quero esperar mais um pouco para ter certeza mesmo e não ter que ficar trancando o curso. Eu queria muito ser atriz, digital influencer, mas minha vergonha não permite ainda, mas vai permitir, se Deus quiser. Eu queria muito ser atriz, eu acho uma profissão maravilhosa, mas não sei qual faculdade fazer", afirmou.

Em breve, Maria Sophia vai celebrar seus 15 anos e promete uma grande festa de debutante. "Estou com uma expectativa muito grande. Quero que seja incrível. Uma festa icônica, que vai ficar marcado em mim. Espero não ter nenhuma decepção", contou.

Maria Sophia é filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein. Ela tem uma irmã, Maria Vitória.

