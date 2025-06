Neta de Gilberto Gil, Flor Gil surge em clima de romance com a namorada

Neta de Gilberto Gil, Flor Gil é fotografada trocando um beijo com a namorada em Nova York

Neta de Gilberto Gil, a jovem Flor Gil foi fotografada em clima de romance. A atriz Clara Buarque, que é neta de Chico Buarque, encontrou a amiga em Nova York, Estados Unidos, e registrou Flor em um momento de carinho com a namorada, Nikita Chikita.

Clara fotografou quando Flor e Nikita trocaram um selinho na escada em frente a uma casa tradicional americana que estava enfeitada com as cores do arco-íris. “Meu amores”, disse Clara na legenda.

Vale lembrar que Flor é cantora e mora em Nova York. Ela namora com a estudante Nikita há cerca de um ano.

Flor Gil é filha de Bela Gil e já revelou que é lésbica. "Tem muita gente que fala: ‘Nossa, mas essa menina era tão linda, agora é sapatão’ ou ‘Que pena, essa menina era tão angelical, agora tá assim’. Mas não dá para botar isso pra dentro, senão vai acabar comigo. Eu tive um ensino muito forte dos meus pais, de conseguir lidar com essas coisas e entender que não é pessoal, para conseguir me proteger. Com essa proteção, eu consigo caminhar bem. Por outro lado, recebo muitas mensagens das pessoas dizendo: ‘Você me ajudou tanto’, especialmente quando eu falo abertamente sobre algo que não é tão comum, sendo a minha sexualidade ou minha relação com minha mãe", disse ela na Capricho.

Flor Gil e Nikita Chikita - Foto: Reprodução / Instagram

Fotos em família

Bela Gil chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques raros do filho caçula, Nino, que completou nove anos nesta terça-feira, 27.

A apresentadora viajou com o herdeiro para Nova York, nos Estados Unidos, e mostrou alguns registros da comemoração intimisa, com a presença da filha mais velha, Flor Gil, de 16 anos, e do ex-marido, João Paulo Demasi. Além disso, Bela encantou ao postar um vídeo de Nino dando um pedaço de bolo para a tia, Preta Gil, que está na cidade para dar continuidade ao seu tratamento contra o câncer no intestino; confira mais detalhes!

