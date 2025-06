Nego Di confessa que mentiu sobre doação de R$ 1 mi às vítimas da tragédia no RS

Nego Di foi questionado sobre a suposta doação de R$ 1 milhão que ele disse ter feito às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024

O influenciador e ex-BBB Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, conversou com Roberto Cabrini para uma reportagem especial do Domingo Espetacular, da Record, exibida neste domingo, 15. Na entrevista, ele foi questionado sobre a suposta doação de R$ 1 milhão que ele disse ter feito às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024.

"Essa história precisa ser contextualizada. Porque ela causou mais impacto na minha vida do que a minha prisão. Me processaram por uso de documentos falsos, sendo que não existe alguém lesado por isso", falou ele, que explicou: "Teve uma ideia de criar um comprovante simbólico de R$ 1 milhão. Eu doei metade desse valor e acordei de pagar o resto parcelado".

"Pega mal pra mim, eu admito, mas do jeito que o Estado estava, com pessoas embaixo d'água, perdendo a dignidade, a vida... Em uma semana, a vaquinha saiu de R$ 50 milhões para R$ 80 milhões. Pode ser que eu tenha me precipitado, mas foi uma mentira que fez uma diferença no Estado. E eu não fiz da minha cabeça, eu conversei com os organizadores da vaquinha, e eles aceitaram", explicou o ex-BBB.

Doação contestada

Em maio de 2024, Nego Di mostrou que doou R$ 1 milhão para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. "Confesso pra vocês que ainda estou em êxtase. Nunca pensei que teria condições de fazer isso um dia na vida, mas é real. Acabei de mandar R$ 1 milhão”, disse ele na época. No entanto, ele teria doado apenas apenas R$ 100 para a campanha, mesmo tendo apresentado um suposto comprovante de R$ 1 milhão.

Quem é Nego Di?

Conhecido por compor o elenco do Big Brother Brasil 21, da Globo, Nego Di deixou a competição com 98,76% dos votos após 22 dias de confinamento. Uma das maiores rejeições da história do programa.

Após o reality, o humorista foi condenado a 11 anos e dez meses de prisão por estelionato no caso envolvendo uma loja virtual onde ele e o sócio, Anderson Boneti, vendiam produtos abaixo do valor de mercado. Usuários relataram que compraram televisores, celulares e eletrodomésticos na página virtual, mas não teriam recebido os produtos, nem a devolução dos valores. Relembre o caso.

