Nattan recebe conselho do irmão de Rafa Kalimann após anúncio de gravidez

Irmão de Rafa Kalimann aconselhou o cunhado, Nattan, após o casal revelar que estão à espera do primeiro filho: 'Honre mais'

O cantor Nattan e a atriz Rafa Kalimann não escondem o quanto estão felizes na atual fase de vida do casal. Na última semana, os dois, que anunciaram a gravidez do primeiro filho recentemente, descobriram que serão pais de uma menina: Zuza.

Os famosos realizaram um chá revelação intimista em um sítio e reuniram familiares e amigos mais próximos para o momento tão aguardado. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível perceber Renato Fernandes, irmão de Rafa, fazendo um discurso ao casal.

"Eu queria profetizar sobre a sua vida [Rafa]… Queria declarar que você é uma árvore frutífera e que seus frutos não vão parar, seja tanto do natural quanto do espiritual… Sejam os filhos naturais, como os filhos do mundo. Você vai dar frutos em uma porção sobrenatural", declarou o familiar da atriz e influenciadora.

Em seguida, o irmão de Rafa Kalimann deixou um conselho para Nattan: " Seguinte, não é porque é a minha irmã, não, mas honre mais a árvore do que o fruto. Na maioria das vezes, a gente tende a amar mais o fruto, mas o fruto é consequência da árvore ", concluiu o cunhado do cantor.

Recentemente, Rafa Kalimann mostrou novos detalhes do chá revelação da filha. Nas imagens, os familiares dos mais novos papais aparecem chegando no sítio, depois, eles ajudam a preparar a comida e a decoração da festa.

Como Rafa Kalimann e Nattan escolheram o nome Zuza

Rafa Kalimann e Nattan decidiram que o nome da filha seria Zuza antes mesmo de descobrirem que esperam uma menina. O motivo da escolha de Zuza é uma homenagem ao apelido de Josefina, avó do cantor que morreu recentemente.

Durante o chá revelação, Nattan e Rafa pediram para uma pessoa da família fazer um discurso sobre a alegria deles em se tornarem pais. No texto, Josefina foi citada:

"A Dona Zuza recém se despediu da gente, mas já enviou boas novas vindas diretamente do céu. E agora você vai poder dedicar o amor que recebeu dela para esse novo coração que já bate acelerado, assim como o do pai. Abram-se as cortinas, luz, mamadeiras, fraldas, ação, chegou a hora do grande show, o verdadeiro show da vida, da vida de vocês dois, da vida que vai surgindo dentro de outras vidas”, diz um trecho do discurso.

