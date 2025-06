Nattan expõe decisão durante período de gravidez de Rafa Kalimann: 'Não pode'

O cantor Nattan revelou que decidiu deixar um hábito de lado durante a gravidez da namorada, Rafa Kalimann, em apoio à companheira

Nattan não esconde o quanto está feliz desde que descobriu que será papai pela primeira vez! Namorando com Rafa Kalimann desde 2024, o cantor e a atriz anunciaram publicamente a gravidez no início deste mês, pegando a todos de surpresa com a novidade.

Apesar de Rafa ainda estar no início da gestação, Nattan já tem se preparado para a chegada do herdeiro. O cantor, inclusive, revelou que decidiu deixar de lado um hábito casual durante o período em que a companheira estiver gestando.

Em entrevista ao portal LeoDias, o famoso contou que não consumirá bebidas alcoólicas pelos próximos meses. "Já que a Rafa está grávida e não pode beber álcool… Nesse período em que ela está grávida e não vai beber, eu também vou deixar de beber para ela não se sentir tão [isolada], sabe? Então, eu deixei de lado um pouco", explicou ele.

Recentemente, Nattan foi 'flagrado' por Rafa Kalimann treinando para a chegada do bebê. Na ocasião, o cantor foi filmado pela companheira segurando uma caixa de leite como se estivesse ninando o herdeiro e assistindo a videoaulas sobre paternidade.

"O que você está fazendo?", perguntou ela ao amado. "Eu estou treinando pra quando o neném nascer e você precisar trabalhar. Porque vai ficar só nós dois, e aí? Então, já estou vendo uma videoaula", brincou Nattan.

O chá revelação do filho de Rafa Kalimann e Nattan

Após anunciar a primeira gravidez com Nattan, Rafa Kalimann contou que pretende reunir as duas famílias para o chá revelação do herdeiro e deu detalhes de como será o evento.

"Esta semana vai ser atípica e muito especial. A gente está indo para uma fazenda, toda minha família, as pessoas que eu amo, todos da família e os amigos do Nattan para gente fazer o chá revelação, mas vai ser bem diferente", adiantou ela.

Que complementou: "Bem do nosso jeitinho mesmo. A gente vai fazer desde a comida até os docinhos, bem íntimo mesmo. Mas a gente vai compartilhar bastante com vocês. Vai ter muita coisa boa, inclusive o sexo do nosso bebê".

