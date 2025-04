Nattan comove com carta de despedida após morte de sua avó: 'Pela última vez'

O cantor Nattan usou as redes sociais nesta terça-feira, 22, para anunciar a partida de de sua avó, dona Zuza. Veja a publicação

O cantor Nattan usou as redes sociais nesta terça-feira, 22, para anunciar a partida de de sua avó, dona Zuza. Além de compartilhar a triste notícia com seus seguidores, o artista também compartilhou um vídeo no hospital e um texto emocionante repleto de lembranças.

"É, minha veinha, você se foi. Se foi, mas deixou o maior aprendizado de vida que eu pude ter. De tudo que eu sou hoje, desde aprender a ler a levantar pra alguém mais velho sentar, eu aprendi com você. Foi minha segunda mãe, me cuidou, me protegeu. Foi por muito tempo meu Porto Seguro", iniciou.

"Colocou uma lousa dentro do meu quarto pra me ensinar a escrever, me dava dinheiro escondido hahaha, e por ironia do destino foi quem me deu meu primeiro VIOLÃO. E foi dele que eu dei início ao meu maior sonho de vida. Ser um cantor. E eu pude cantar pra você pela última vez, um dos hinos que me ensinou lá atrás. Você faz parte de tudo e está em tudo" , continuou.

"E não vai ser agora que você vai deixar de estar. Vai ficar em nossos corações, em todos os momentos bonitos, em tudo que eu olhar você vai está lá de alguma forma. Obrigado por tanto. Deus lhe receba de braços abertos. Te amamos, dona ZUZA", finalizou o artista, que recebeu mensagens de apoio nos comentários.

Veja a publicação:

