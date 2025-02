Narrador esportivo brasileiro morre em tragédia nos EUA

O narrador esportivo Ivan Zimmermann morreu aos 64 anos de idade em um acidente nos Estados Unidos

O narrador esportivo Ivan Zimmermann morreu aos 64 anos de idade. A morte dele foi confirmada pela família na quarta-feira, 5.

O comunicador faleceu em um acidente de carro na Flórida, Estados Unidos, onde morava há alguns anos. A Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos (NFL) lamentou a morte do narrador. “A NFL lamenta profundamente o falecimento do ex-narrador da Band e ESPN, Ivan Zimmermann, que teve papel fundamental na popularização da NFL no Brasil”, informaram.

Quem era Ivan Zimmermann?

Ivan Zimmermann nasceu em Blumenau, Santa Catarina, e se mudou para São Paulo ainda na infância. Ele se formou em jornalismo e participou de uma cobertura política nos EUA na década de 1980 que fez ele decidir se mudar para o exterior.

Durante um tempo, ele trabalhou como motorista nos Estados Unidos até voltar ao jornalismo na década de 1990 para se tornar narrador da ESPN. Ele cobriu diversos eventos esportivos e criou bordões marcantes, como ‘fogo na bomba’, ‘rasteja verme’ e ‘hasta la vista, baby’.

Ivan também trabalhou na BandSports e no canal DirecTV.

Morte de atriz de Round 6

A atriz Lee Joo-Sil, conhecida por seu papel na série de ficção 'Round 6', da Netflix, faleceu aos 81 anos no último domingo, 2. De acordo com informações do 'The Mirror', a morte da artista foi confirmada por familiares ao jornal coreano 'The Chosun Ilbo'.

Ainda segundo a agência de talentos da atriz '1230 Culture', ela sofreu uma parada cardíaca em casa e teve o óbito confirmado após ser transferida para um hospital. Há cerca de três meses, Lee Joo-Sil recebeu o diagnóstico de câncer no estômago.

A artista já havia lutado contra um câncer de mama em estágio 3 há 30 anos. Apesar de ter tido expectativa de vida de apenas um ano, a veterana sobreviveu ao tratamento e se curou da doença.

Lee Joo-Sil iniciou a carreira artística em 1964 e estrelou produções teatrais como 'Death of a Salesman' e 'Macbeth', além de atuar no K-drama 'The Uncanny Counter'. Em 'Round 6', um dos grandes sucessos da Netflix, ela interpretou a personagem Park Mal Soon.

