Narcisa Tamborindeguy revela com quem teve sua primeira vez aos 15 anos

Ícone das redes sociais, a socialite Narcisa Tamborindeguy revela detalhes de onde teve sua primeira vez na adolescência

A socialite Narcisa Tamborindeguy contou detalhes de como foi a sua primeira vez na adolescência. Em entrevista ao programa Surubaum, ela disse que teve sua primeira relação aos 15 anos de idade com Frank Sinatra Jr, filho de Frank Sinatra com Nancy Sinatra.

O momento especial aconteceu em um prédio de Nova York, Estados Unidos. "Foi boa, tinha quinze, dezesseis anos. Gostei. Era um amigo, estava namorando. Foi bom. Foi com o filho do Frank Sinatra, só isso. Foi em Waldorf Astoria, um prédio de apartamentos em Nova York que é um máximo", disse ela.

Em outro momento da conversa, Narcisa contou que é insegura com sua aparência. "[Quando me sinto insegura] me acho feia, quero mudar cabelereiro, maquiador, acho que não estou boa de cabeça. Tenho um pouco de paranoia. Esse é meu problema, sou um pouco paranoica", afirmou.

Ícone nas redes sociais, a socialite é conhecida por seus memes, mas confessou que não mostra toda a sua vida na internet. "Guardo a maioria das coisas. Tem coisas que não quero expor que são da minha intimidade não sou palhaça de circo ainda. Sou verdadeira, natural e espontânea, mas guardo o que não é legal", comentou.

A fama de socialite

A empresária Narcisa Tamborindeguy esteve no programa Domingo Espetacular, da Record, e abriu o coração sobre a fama de socialite. Ela contou que não se sente confortável com o rótulo que, segundo ela, é ultrapassado.

“Eu não gosto, porque eu não sou. Eu sou advogada, jornalista, influencer… sou amada pelo povo. Não sou isso, isso é antigo, ‘passé composé’ [pretérito perfeito, em francês]”, brincou. “Eu trabalho, faço campanha publicitária, todo mundo me ama, eu trabalho muito. Então eu não sou isso", completou.

"Socialite é para quem não faz nada, só fica em casa recebendo, dando chazinho, fazendo caridade. Isso é ótimo, mas eu sou muito mais do que isso; sou empresária, sou uma líder! Socialite eu não gosto, é muito pequeno para o que eu sou. Socialite é quem vai em festa e recebe na casa”, acrescentou.