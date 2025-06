Nany People desafia estatísticas prestes a completar 60 anos: 'Mãe à frente do tempo'

Em entrevista à CARAS, a atriz Nany People explica como sua mãe foi essencial para suas conquistas e longevidade

Prestes a completar 60 anos, Nany People celebra muito mais que o aniversário. A atriz e comediante, que lançou recentemente a biografia 'Ser Mulher Não É Para Qualquer Um', usou a própria trajetória para refletir sobre longevidade, conquistas e resistência em um país onde ser mulher trans ainda é um desafio diário.

Em entrevista à CARAS Brasil, Nany conversou com Arthur Pazin e trouxe dados preocupantes, reforçando o quanto sua existência, por si só, já é um ato de superação.

"A média de vida de uma trans no Brasil é trinta e cinco anos. E eu consegui, por ter, graças a Deus, uma mãe muito à frente do tempo, que me educou, me blindou e me incentivou pra vida, fazendo sessenta e vivendo o que eu desejei viver", afirmou.

O que sustenta uma trajetória de cinco décadas nos palcos?

Com meio século de dedicação à arte, Nany comemora sua carreira com orgulho. Ela ressalta a importância do trabalho contínuo e do apoio recebido ao longo da jornada: "Eu estou há cinquenta anos em cima do palco e me dedicando a isso", disse.

A atriz também fez críticas contundentes ao preconceito contra pessoas mais velhas, especialmente em um cenário social que, segundo ela, valoriza excessivamente a juventude.

"Em um país que se fala tanto de etarismo, um país que vai ter cada vez mais gente 'coroa' e ela cobra cada vez mais a juventude. Eu quis contar que essa consideração que as pessoas têm, essa ideia de que você não diz respeito ao que você é, não te define. O que as pessoas têm por ideia, por pastor de querer minimizar a tua história, as pessoas desprezam o teu currículo", refletiu.

Veja a entrevista completa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miguel Arcanjo Blog do Arcanjo (@miguel.arcanjo)

Leia também: Nany People faz rara aparição sem maquiagem e diz que nunca fez cirurgia no rosto