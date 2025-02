Nando Cunha diz estar 'vivendo uma tristeza profunda' após término: 'A pessoa cansou'

O ator Nando Cunha contou que foi pego de surpresa com o término de seu relacionamento em meio a uma fase difícil de sua vida

O atorNando Cunha usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para compartilhar um forte desabafo Ele, que ficou conhecido por papéis em novelas da Globo, contou que foi pego de surpresa com o término de seu relacionamento em meio a uma fase difícil de sua vida.

"Estava vivendo uma tristeza profunda por conta de um relacionamento que acabou. A pessoa que estava comigo cansou. Eu sou um homem preto, de 58 anos, não sou um padrão de beleza. Nunca sei se a pessoa não está comigo porque quer está com o Fernando ou com o Nando Cunha, o ator e conhecido", falou ele.

Ele ainda lamentou ter sido abandonado em um momento de fragilidade. "Foi muito difícil para mim. Foi uma pessoa que eu ajudei muito. Não estou querendo jogar na cara, mas largou a minha mão num momento muito ruim. Eu estava desde fevereiro sem trabalho, sem dinheiro e vivendo um momento muito ruim de depressão. Mesmo assim, mexi os pauzinhos para ela ter o trabalho dos sonhos. É muito fácil largar a mão de uma pessoa quando ela está frágil, vulnerável, falida".

"Se fosse o contrário, eu estaria aqui como o boy lixo ou qualquer coisa assim", lamentou. Na legenda da publicação, escreveu: "Fiquei afastado desse ambiente tóxico que era as redes sociais. Acabei de sair de um relacionamento. E é muito ruim encerrar ciclos, principalmente quando se trata de um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, com projetos e expectativas".

"Por muitas vezes, me culpei pelo fim do relacionamento, por tantos estereótipos imputados a mim e a nós, pretos. Por isso, venho falar sobre Masculinidade Preta e dizer que não me coloco nesse lugar. Essa roupa não me cabe. Perceba seu parceiro. Cuide dele. Dê carinho."

