Nando Cunha celebra 30 anos de carreira com personagem que rompe estereótipos

À CARAS Brasil, o ator Nando Cunha falou sobre o seu personagem no filme 'O Drible Perfeito': "Foi bem representativo para mim", afirmou
Nando Cunha está no elenco do filme O Drible Perfeito, interpretando o porteiro Leleco, que transforma sua condição com humanidade. O longa, que teve suas filmagens concluídas recentemente no Rio de Janeiro, é ambientado em um colégio de elite.
À CARAS Brasil, o ator, que completa 30 anos de carreira em 2025, falou sobre o novo trabalho e a importância de seu personagem. "Amei gravar o filme. Encontrei amigos de muito tempo, fiz outras boas amizades também."
"Foi muito legal gravar com uma equipe jovem. O elenco de meninos e meninas com a idade do meu filho. Muito bom beber dessa fonte da juventude, aprender com essa nova geração e passar um pouco da minha experiência de 30 anos de carreira para esses meninos que estão começando", afirmou o artista.
Nando também falou sobre o significado de seu personagem: "Esse ano faço 30 anos de profissão, 59 de idade. Receber um personagem como esse porteiro, que o tempo todo foi oprimido pela dona do colégio e pela secretária, na qual tinha uma paixão, e dar a volta por cima como ele deu, foi bem representativo para mim, que na maioria das novelas fiz personagens estereotipados. O cinema nos dá essa liberdade de trabalhar personagens com humanidade", ressaltou.
Para o ator, o papel também simboliza transformação social: "Esse personagem é um porteiro negro em colégio de alta classe, e vira o jogo por sorte. Mas hoje vemos filhos de porteiros e de empregadas acessando universidade pública de qualidade como os alunos de colégio caro. Graças à democracia e às políticas afirmativas, podemos mostrar outra realidade às próximas gerações. Nossos filhos serão os patrões do futuro", afirmou.
Ao longo de três décadas de atuação, Nando Cunha construiu uma trajetória sólida com papéis marcantes em produções como Salve Jorge, Geração Brasil, Travessia, Nosso Sonho e O Novelo, além de filmes como Barba, Cabelo & Bigode, Os Suburbanos e Apaixonados.
Novelas e Séries
Filmes
Teatro
Leia também:Carlota Joaquina volta aos cinemas e elenco garante: 'O filme continua atual'
Xarque da Gaby
Gaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
|Bruna Biancardi explode o fofurômetro com foto inédita da filha caçula
|Isabella Scherer exibe sua cozinha que foi inspirada em fogão de R$ 50 mil
|Chocolate: 5 receitas deliciosas para aproveitar as baixas temperaturas
|Nando Cunha celebra 30 anos de carreira com personagem que rompe estereótipos
|Giovanna Antonelli renova o visual para celebrar novidade na vida profissional
|Êta Mundo Melhor!: Carta de fã misterioso mexe com o coração de Dita
|Ex-marido de Kelly Clarkson morre apenas 1 dia após ela tomar decisão radical
|Médico faz alerta sobre dores de Catia Fonseca na Dança dos Famosos: 'Condição benigna'
|Cauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt em praia do Rio
|Tarólogo prevê confusão para Alvaro no Dança dos Famosos: 'Pode ter atrito'