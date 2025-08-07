CARAS Brasil
  2. Nando Cunha celebra 30 anos de carreira com personagem que rompe estereótipos
Atualidades / Novo personagem

Nando Cunha celebra 30 anos de carreira com personagem que rompe estereótipos

À CARAS Brasil, o ator Nando Cunha falou sobre o seu personagem no filme 'O Drible Perfeito': "Foi bem representativo para mim", afirmou

por Daniela Santos
Publicado em 07/08/2025, às 16h50

Nando Cunha no filme 'O Drible Perfeito'
Nando Cunha no filme 'O Drible Perfeito' - Foto: Divulgação

Nando Cunha está no elenco do filme O Drible Perfeito, interpretando o porteiro Leleco, que transforma sua condição com humanidade. O longa, que teve suas filmagens concluídas recentemente no Rio de Janeiro, é ambientado em um colégio de elite.

À CARAS Brasil, o ator, que completa 30 anos de carreira em 2025, falou sobre o novo trabalho e a importância de seu personagem. "Amei gravar o filme. Encontrei amigos de muito tempo, fiz outras boas amizades também."

"Foi muito legal gravar com uma equipe jovem. O elenco de meninos e meninas com a idade do meu filho. Muito bom beber dessa fonte da juventude, aprender com essa nova geração e passar um pouco da minha experiência de 30 anos de carreira para esses meninos que estão começando", afirmou o artista. 

Nando também falou sobre o significado de seu personagem: "Esse ano faço 30 anos de profissão, 59 de idade. Receber um personagem como esse porteiro, que o tempo todo foi oprimido pela dona do colégio e pela secretária, na qual tinha uma paixão, e dar a volta por cima como ele deu, foi bem representativo para mim, que na maioria das novelas fiz personagens estereotipados. O cinema nos dá essa liberdade de trabalhar personagens com humanidade", ressaltou.

Para o ator, o papel também simboliza transformação social: "Esse personagem é um porteiro negro em colégio de alta classe, e vira o jogo por sorte. Mas hoje vemos filhos de porteiros e de empregadas acessando universidade pública de qualidade como os alunos de colégio caro. Graças à democracia e às políticas afirmativas, podemos mostrar outra realidade às próximas gerações. Nossos filhos serão os patrões do futuro", afirmou. 

Ao longo de três décadas de atuação, Nando Cunha construiu uma trajetória sólida com papéis marcantes em produções como Salve Jorge, Geração Brasil, Travessia, Nosso Sonho e O Novelo, além de filmes como Barba, Cabelo & Bigode, Os Suburbanos e Apaixonados.

Divulgação
Atriz Sannara Pear, diretora-executiva do filme, Aline Cintra, e Nando Cunha
Foto: Divulgação

Relembre a carreira de Nando Cunha

Novelas e Séries

  • Salve Jorge (2012–2013): Interpreta Pescoço, um malandro do Alemão casado com Delzuíte, mas que se envolve com outras mulheres.
  • Geração Brasil (2014): Vive Dante Ferreira, compositor e integrante do grupo musical Trinca de Espadas.
  • Travessia (2022–2023): Dá vida a Joel, garçom simpático do bar Encanto da Vila, localizado em Vila Isabel.
  • Nosso Sonho (2023): Interpreta Sr. Claudino de Souza, pai de Buchecha, no filme biográfico da dupla de funk.
  • O Novelo (2021): Atua como irmão mais velho de uma família de cinco homens que enfrentam desafios familiares.

Filmes

  • Barba, Cabelo & Bigode (2022): No longa da Netflix, interpreta PQD, personagem envolvido em uma trama suburbana.
  • Os Suburbanos – O Filme (2022): Vive Dinda, personagem que se envolve em situações típicas do subúrbio carioca.
  • Apaixonados – O Filme (2016): Interpreta Nico, personagem que se envolve em histórias de amor durante o Carnaval.

Teatro

  • Lima Barreto – Ao Terceiro Dia (2010): Participa da peça que homenageia o escritor brasileiro Lima Barreto.
  • Filho do Pai (2021): Atua na peça que aborda relações familiares e questões de identidade.

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

filmecarreiraNando CunhaO Drible Perfeito

