Nanda Costa recebe visita das filhas durante viagem de trabalho: 'Deu certo'

A atriz Nanda Costa recebeu a visita das filhas gêmeas, Kim e Tiê, durante as gravações de um novo trabalho na Chapada dos Veadeiros

Nanda Costa encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros com as gêmeas Kim e Tiê, de três anos, suas filhas com a percussionista Lan Lanh.

A atriz precisou ficar um tempo longe das herdeiras após viajar para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para gravar um novo trabalho. Depois de muitas dias sem ver as duas pessoalmente, a famosa recebeu a visita delas e conseguiu passar uma semana com elas.

Em seu perfil, Nanda mostrou a vista de Kim e Tiê, além disso, surgiu se divertindo com as duas em uma banheira. "Passei mais de 1 mês filmando na Chapada dos Veadeiros... Ficar longe de casa e das minhas meninas é um desafio e tanto, mas deu tudo certo. E eu ainda tive a sorte de recebê-las por uma semana durante as filmagens!", escreveu a famosa na legenda.

Os internautas encheram o post de elogios. "Que lindas", disse uma seguidora. "Carrossel lindo", escreveu outra. "Que maravilha, Nanda", falou uma fã. "As gurias estão grandes e lindas!", observou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Nanda Costa relembra época em que não podia falar sobre sua sexualidade

A atriz Nanda Costa participou do programa Sem Censura, da TV Brasil, e contou que foi orientada a não comentar sobre sua sexualidade na época em que protagonizava Salve Jorge, novela exibida pela Rede Globo entre 2012 e 2013.

"Quando eu estava fazendo Salve Jorge, era um outro tempo, uma outra Globo. Não tinha ninguém que tinha se assumido, que a gente sabia e falava abertamente sobre isso, em um papel relevante, de destaque. Não tinha ninguém para eu ligar e falar: 'ei, como é? Como faz?'. A orientação era: não fala, porque pode atrapalhar a novela, a carreira. Isso ficou muito forte. Eu estava vivendo a vida, não escondia, mas não ficava abrindo. Aí nesse momento tive essa informação, 'não pode fazer isso, não pode falar. Aí fechei'. A partir dali, 2012, 2013, como eu ia explicar uma família?", disse ela. Saiba mais!

Leia também:Com cliques raros, Nanda Costa presta homenagem no aniversário da irmã