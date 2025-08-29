CARAS Brasil
  Nanda Costa e Lan Lanh recriam foto icônica de John Lennon e Yoko Ono
Atualidades / Representatividade

Nanda Costa e Lan Lanh recriam foto icônica de John Lennon e Yoko Ono

Atriz e percussionista, Nanda Costa e Lan Lanh, celebraram o Dia da Visibilidade Lésbica com homenagem à imagem histórica; confira

Izabella Nicolau
Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 20h18

Lan Lanh, Nanda Costa e filhas
Lan Lanh, Nanda Costa e filhas - Foto: Reprodução / Instagram

Nanda Costa e Lan Lanh surpreenderam os seguidores ao publicar uma foto especial nesta quinta-feira, 29, data em que se comemora o Dia da Visibilidade Lésbica. A atriz e a percussionista foram convidadas pela fotógrafa Mari França para recriar uma das imagens mais icônicas da cultura pop e, juntas, aceitaram o desafio.

A foto original, feita por Annie Leibovitz para a capa da Rolling Stone em 1980, registrou John Lennon e Yoko Ono em um momento íntimo poucas horas antes do assassinato do músico. Na nova versão, Nanda aparece nua abraçando Lan Lanh, que surge vestida, mantendo a composição fiel ao registro histórico.

Ao compartilhar o clique, Nanda explicou a importância do projeto: “Fomos convidadas pela Mari França pra recriar esse clássico do Lennon e da Yoko — topamos na hora! Para nossa alegria, o clique foi estampado na coluna [da Folha de São Paula] da Monica Bergamo, hoje, 29 de agosto, Dia da Visibilidade Lésbica!”.

Dia da Visibilidade Lésbica

A atriz também aproveitou para diferenciar os marcos do movimento e contou que precisou explicar a diferença até para a mãe. “19 de agosto é o Dia do Orgulho Lésbico. 29 de agosto, o Dia da Visibilidade Lésbica, um marco de resistência contra o apagamento e a discriminação que lésbicas enfrentam no Brasil. Pra mim? Visibilidade todo dia. Felizmente”, escreveu.

Juntas desde 2014, Nanda e Lan Lanh são mães das gêmeas Kim e Tiê, de 3 anos, e vivem em Salvador desde o ano passado. Ao falar sobre a importância da foto e da data, Nanda reforçou que a visibilidade é essencial para combater preconceitos e abrir espaço para novas narrativas sobre famílias LGBTQIA+. Ela destacou que dar voz a essas histórias ajuda a criar um ambiente mais inclusivo para as próximas gerações.

Leia também: Nanda Costa recebe visita das filhas durante viagem de trabalho: 'Deu certo'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

