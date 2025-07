Namoro da filha de Sandra Annenberg, nascimento do filho de Dani Calabresa e morte de sertanejo marcam semana

De perdas a comemorações e novos romances, veja o resumo da semana com os principais acontecimentos envolvendo famosos

Scheila Carvalho (51), Paolla Oliveira (43), Dani Calabresa (43), Fernanda Paes Leme (42) e Sandra Annenberg (57) foram algumas das celebridades que movimentaram a semana com notícias marcantes. De anúncios de relacionamentos a despedidas comoventes, a CARAS Brasil preparou um giro completo pelos principais acontecimentos. Confira:

Sertanejo Felipe Alves morre aos 24 anos

A semana começou com uma notícia triste no mundo da música: o cantor Felipe Alves, que fazia dupla com Raphael, faleceu na segunda-feira (14), aos 24 anos. O sertanejo estava internado em estado grave após cair da carroceria de uma caminhonete em Araguaína (TO). A confirmação foi feita por meio de um comunicado oficial nas redes sociais da dupla. A tragédia causou comoção entre os fãs do artista.

Filha de Scheila Carvalho comemora 15 anos

Momentos emocionantes também marcaram a semana, como o aniversário de Giullia, filha de Scheila Carvalho e Tony Salles (44). A jovem, que completou 15 anos em 22 de junho, ganhou celebrações memoráveis. Além de um passeio de iate de luxo em Dubai, a adolescente foi surpreendida com uma festa glamourosa na casa da família, no Brasil.

Divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe é oficializado

Na terça-feira (15), o divórcio de Virginia Fonseca (26) e Zé Felipe (27) virou um dos assuntos mais comentados. Segundo o colunista Leo Dias, o processo foi concluído na Justiça de Goiás. A guarda dos três filhos será compartilhada, com residência fixa com a mãe.

O cantor poderá visitar as crianças com frequência, bastando avisar com 24 horas de antecedência. Ficou acordado também que Zé Felipe pagará uma pensão alimentícia de R$ 20 mil por filho , totalizando R $ 60 mil mensais .

Fernanda Paes Leme revela distanciamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Na quarta (16), Fernanda Paes Leme abriu o coração sobre o afastamento de seus antigos amigos Giovanna Ewbank (38) e Bruno Gagliasso (43). Segundo a atriz e apresentadora, o distanciamento não se deveu a uma briga, mas a diferentes momentos de vida e sensibilidades.

Paolla Oliveira é coroada rainha de honra da Grande Rio

Ainda na quarta-feira, Paolla Oliveirasurpreendeu os fãs ao ser nomeada rainha de honra da escola de samba Grande Rio, mesmo após deixar o posto de rainha de bateria. A novidade foi revelada nas redes sociais da atriz, que esclareceu: