Namorando? Alane Dias compartilha foto com Francisco Gil: 'A vida acontecendo'

A ex-BBB Alane Dias publica um carrossel de fotos nas redes sociais e o músico Francisco Gil aparece em um dos cliques; confira!

Namorando? Nesta quarta-feira, 7, a ex-BBB e bailarina Alane Dias, de 25 anos, compartilhou em suas redes sociais um carrossel de fotos das últimas semanas. Em uma das imagens, ela aparece ao lado do músico Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil.

Na imagem, os dois aparecem juntos em um corredor de supermercado, com Francisco beijando o rosto de Alane, que sorri enquanto tira a foto pelo visor das câmeras do local. Na legenda da publicação, a bailarina escreveu: "A vida acontecendo nos detalhes mais bonitos".

Recentemente, os dois foram flagrados trocando beijos na praia. A dúvida sobre um possível namoro começou a circular durante o Carnaval e, logo depois, eles embarcaram em uma viagem para Fortaleza, acompanhados de amigos, o que alimentou ainda mais os rumores sobre a relação entre os dois.

O músico comentou os rumores, ressaltando que prefere não se envolver nas discussões sobre sua vida pessoal. "Dou risada. Acho curioso esse interesse na minha vida pessoal, mas não sinto necessidade de me posicionar. Estou de boa. Acho natural (o interesse), mas, ao mesmo tempo, me distancio desta questão como algo central. Vem como uma consequência", comentou em entrevista à Quem.

Confira o registro do momento entre Alane Dias e Francisco Gil:

Alane Dias e Francisco Gil tiram foto juntos em mercado - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Francisco Gil?

Francisco Gil, de 30 anos, é músico e filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Muller. O artista foi indicado ao Grammy Latino em duas ocasiões e, em 2023, conquistou o prêmio de Melhor Grupo Pop Rock com os Gilsons no Prêmio da Música Brasileira. Eles também ganharam o prêmio de Melhor Projeto Audiovisual pelo filme Pra Gente Acordar.

