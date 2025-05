Namorado de Sandy reage a comentário sobre ser corajoso: 'Na realidade...'

Vivendo um namoro com a cantora Sandy, o médico Pedro Andrade usou as redes sociais neste domingo, 25, para responder ao comentário de um seguidor

Vivendo um namoro discreto com a cantora Sandy, o médico Pedro Andrade usou as redes sociais neste domingo, 25, para responder ao comentário de um seguidor. Acostumado a compartilhar informações sobre medicina preventiva, ele foi chamado de corajoso por abordar certos temas, mas reagiu dizendo que é um “bunda mole”.

"Como médico admito que você é corajoso em falar sobre esses assuntos", enviou um seguidor. "Com alguma frequência recebo mensagens assim. O que na realidade é uma grande besteira: Eu sou bunda-mole. Mas minha alma é corajosa - como a de cada um de nós, é preciso encontrá-la. É preciso conhecer a verdadeira natureza de cada um", iniciou ele em sua resposta.

"A natureza reside em algo muito mais sutil e interno do que nossos interesses pessoais. Quando fazemos as coisas com a alma, não é preciso tanta coragem, pois sentimos o êxtase de uma proteção que vem do além. Nada pode nos parar quando a intenção vem do coração - a coragem vem desse lugar", refletiu.

E complementou: "A verdade, intrépida, vem do coração, também. Eu sinto daqui, e vocês daí. Isso pra mim é amar - não é sobre pessoas, mas ações. O amor é a única revolução verdadeira. Da luz eu sou, na luz eu me movo", explicou.

Desabafo de Pedro Andrade — Foto: Reprodução/Instagram

Pedro Andrade faz primeira aparição com Sandy

Na noite deste sábado, 24, Pedro e Sandy fizeram a primeira aparição juntos em um evento desde o início dos rumores sobre o romance. Eles foram fotografados pelos paparazzi ao irem em uma sessão da peça O Céu da Língua, de Gregório Duvivier, em São Paulo.

Os dois chegaram ao local juntos e foram vistos de mãos dadas. A estrela chamou a atenção com um look vermelho enquanto o amado usava um modelito preto básico. Vale lembrar que os rumores sobre o novo relacionamento de Sandy começaram em meados de 2024. Porém, os dois não se pronunciaram oficialmente sobre o romance até o momento. Veja as fotos!

Leia também: Quem é a nova sogra de Sandy? Conheça a mãe do affair da cantora