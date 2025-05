Namorado de Sandy é processado por causa de dívida, diz site. Saiba o valor!

Namorado de Sandy, o médico Pedro Andrade é alvo de um processo para pagar uma dívida de aluguel, diz site. Entenda o que aconteceu

Namorado da cantora Sandy, o médico Pedro Andrade pode estar envolvido em um processo na justiça. De acordo com o Portal Leo Dias, a administradora de uma imobiliária entrou com um pedido na justiça para que ele pague a dívida de aluguel de uma casa em São Paulo.

A publicação informou que o valor da dívida é cerca de R$ 62 mil. Esta dívida aconteceu por causa do aluguel de uma casa. Ele tinha o contrato de um ano e deixou o imóvel em janeiro de 2025, mas a imobiliária diz que ele não pagou o valor daquele mês e também não quitou a conta de luz. Com isso, eles pedem o pagamento dos valores devidos e também da multa contratual.

Por enquanto, o resultado do processo ainda não foi revelado e Pedro Andrade não se pronunciou sobre a suposta dívida.

Pedro Andrade já foi alvo de polêmica

O médico Pedro Andrade, que é o namorado da cantora Sandy, se pronunciou sobre as notícias que circulam na imprensa sobre sua carreira. Ele foi acusado de fracionar recibos de consultas que seriam reembolsados pelas operadoras, o que teria causado um prejuízo milionário. Depois de ficar em silêncio em meio à divulgação das notícias na mídia, ele resolveu se pronunciar por meio de um comunicado oficial.

Nesta sexta-feira, 11, Pedro Andrade compartilhou um texto nas redes sociais para explicar seu posicionamento e declarou que seu objetivo é divulgar a medicina que acredita e que está tranquilo com suas atitudes. Em uma carta, ele disse: “Gostaria de agradecer às mídias e jornais que têm divulgado informações distorcidas sobre mim, mas acabam nos anunciando. Eles ajudam, sem querer, a divulgar uma medicina que o mundo precisa nesse momento e muitas pessoas não têm acesso. O que poderia ser um ataque se transforma, para nós, em palco".

E completou: "Não viemos brincar de existir. Viemos para ajudar a revolucionar o sistema de saúde - não só nos próximos anos, mas nas próximas gerações. Não com força bruta, mas com verdade, compaixão e coragem. Esse é nosso chamado. E sigo com o coração vibrando, a alma em paz e os olhos fixos no propósito. Esses acontecimentos apenas revelam o quanto estamos incomodando um sistema que lucra com o adoecer. Em nenhum momento se preocupem comigo, é da minha essência rir e extrair coisas boas mesmo de situações ordinárias. A alma que vibra pelo bem não se assusta, se expande. Um beijo com amor e verdade”.

Leia também: Quem é a nova sogra de Sandy? Conheça a mãe do affair da cantora