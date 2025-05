Namorado de Sandy deleta vídeo após cantora ser notada em registro; veja

Era ela? Namorado de Sandy, o médico Pedro Andrade, apaga vídeo após fãs notarem presença da cantora no momento da filmagem; confira

O namorado da cantora Sandy, o médico Pedro Andrade, compartilhou um vídeo que deixou os fãs da cantora curiosos. No último final de semana, o doutor fez a postagem em seus stories e uma pessoa muito parecida com a famosa apareceu ao fundo.

Em uma postagem feita pelo Instagram Circo da Mídia, uma mulher muito parecida com a irmã de Junior foi notada. Provavelmente, o casal estava viajando e até comemorando um ano de relacionamento, já que iniciaram a relação em 2024.

Vale lembrar que, por enquanto, Sandy e Pedro Andrade não assumiram o romance oficialmente. Recentemente, ela até comentou sobre as especulações envolvendo o médico. Ela manteve o seu lado discreto e contou que fica surpresa com a especulação sobre sua vida fora dos palcos. “Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é muito grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse ela no site Quem.

Apesar de não ter confirmações, eles já foram flagrados em uma viagem internacional e também em evento com amigos.

Namorado de Sandy rompe o silêncio sobre acusações

O médico Pedro Andrade, que é o namorado da cantora Sandy, se pronunciou sobre as notícias que circulam na imprensa sobre sua carreira. Ele foi acusado de fracionar recibos de consultas que seriam reembolsados pelas operadoras, o que teria causado um prejuízo milionário. Depois de ficar em silêncio em meio à divulgação das notícias na mídia, ele resolveu se pronunciar por meio de um comunicado oficial.