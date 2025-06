Namorado de Sandy dá resposta inusitada para pergunta de fã

Namorado de Sandy, Pedro Andrade dá resposta fora do comum ao ser questionado sobre qual seria sua profissão caso não fosse médico

Namorado da cantora Sandy, o médico Pedro Andrade deu uma resposta inusitada para um fã nas redes sociais. Ele é médico e compartilha dicas sobre saúde na web. Porém, em meio às perguntas sobre tratamentos, ele foi surpreendido com uma questão sobre sua vida pessoal e respondeu com bom humor.

Um seguidor quis saber: “Se não fosse médico, seria o quê?”. Então, ele deu uma resposta inesperada: “Algo que ganhe mais dinheiro e estudo menos, talvez uma quenga”.

Vale lembrar que Pedro Andrade é formado em medicina, com especialidade em endocrinologia e doutorado em genômica. Ele tem uma clínica de medicina preventiva em São Paulo e acredita na medicina personalizada para cada paciente com profissionais multidisciplinares.

O romance de Sandy e Pedro Andrade

A cantora Sandy assumiu o namoro com o médico Pedro Andrade. Em maio de 2025, os dois fizeram a primeira aparição juntos em um evento desde o início dos rumores sobre o romance.

Sandy e Pedro foram fotografados pelos paparazzi ao irem em uma sessão da peça O Céu da Língua, de Gregório Duvivier, em São Paulo. Eles chegaram ao local juntos e foram vistos de mãos dadas. A estrela chamou a atenção com um look vermelho enquanto o amado usava um modelito preto básico.

Vale lembrar que os rumores sobre o novo relacionamento de Sandy começaram em meados de 2024. Porém, os dois não se pronunciaram oficialmente sobre o romance até o momento. Fotos deles juntos em viagens e até no carnaval circularam pela internet nos últimos meses, mas eles sempre discretos com o relacionamento e ainda não compartilharam fotos juntos nas redes sociais.

Recentemente, a cantora até comentou sobre as especulações envolvendo o médico. Ela manteve o seu lado discreto e contou que fica surpresa com a especulação sobre sua vida fora dos palcos. “Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é muito grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse ela no site Quem.

Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

