Namorado de mãe de Virginia Fonseca já conhecia Leonardo há anos: 'Psicólogo favorito'

Mãe de Virginia, Margareth Serrão, assumiu romance com o sanfoneiro Danilo Nascimento nesta segunda-feira, 3, com uma foto nas redes sociais

Margareth Serrão (59), mãe de Virginia Fonseca (25), assumiu um romance com o sanfoneiro Danilo Nascimento (38) nesta segunda-feira, 3. O músico, que acumula 64 mil seguidores em seu perfil do Instagram, já conhecia Leonardo(61), sogro da influenciadora, há anos e tinha publicações com a namorada desde o ano passado.

Em uma publicação feita em setembro de 2022, o namorado da mãe de Virginia aparece com Leonardo em um vídeo . "Estou com o melhor sanfoneiro desse Brasil, estávamos vendo o jogo do Goiás e Botafogo aqui", começou o cantor sertanejo. "Nosso negócio é música. Esse daqui é sanfoneiro pegador, ele pega e não solta [risos]."

Também em seu perfil do Instagram, o músico tem uma sequência de fotos ao lado da amada, compartilhada em janeiro do ano passado. "Ainda sobre esse fim de semana maravilhoso com nossos queridos amigos e a nossa querida Margareth Serrão", escreveu.

Meses antes, em novembro de 2023, ele voltou a posar ao lado de Leonardo, e elogiou o artista na legenda. "Meu psicólogo favorito! Seus conselhos são semprepara eu voltar a beber, e o resto não posso contar. Te amo gato", escreveu.

O músico faz parte da dupla Elky e Danilo, ao lado de Elky Luiz. No perfil oficial da dupla, os dois já revelaram que, além de Leonardo, também têm como inspiração Amado Batista(73) e a dupla Alan e Aladim.

Antes de Margareth compartilhar o clique ao lado do amado, algumas fotos deles juntos em um evento com Virginia já tinham sido mostradas. Na segunda, ela ainda disse que recebeu apoio da sogra de Leonardo, Eponina Rocha (83), a mãe de Poliana Rocha (48), para engatar um romance e não se anular como mulher.

