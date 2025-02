Namorado de Jojo Todynho cuida dela após novas cirurgias

Após três novas cirurgias, namorado de Jojo Todynho cuida da cantora em casa e famosa compartilha momento em sua rede social

A cantora Jojo Todynho está se recuperando após passar portrês novas cirurgias plásticas . Neste sábado, 15, a famosa mostrou que já está em casa e revelou que o namorado, o policial Thiago Gonçalves , está cuidando dela.

Deitada na cama, a futura advogada gravou o amado chegando com um bandeja para servir seu jantar. O novo eleito da ex-A Fazenda apareceu sorrindo enquanto tomava conta da companheira, que surgiu usando cintas pós-operatórias.

Ainda neste sábado, 15, mais cedo, Jojo Todynho postou uma foto e deixou as pernas aparecerem. "Tô bem, minhas pernas tão um sonho, já me emocionei a beça, depois vou postar um vídeo pra vocês, minha perna tá linda, parece que eu tirei um tubarão das pernas, tudo é um processo, tem que viver o processo da forma que tem que ser, as pessoas ficavam tão incomodadas com a minha perna à toa, tem que esperar uma coisa cicatrizar pra fazer outra", declarou.

A cantora passou por três novas cirurgias após perder 80 kg. O médico da famosa contou que ela retirou excesso de pele das pernas, barriga e refez a cicatriz das mamas.

Jojo Todynho é surpreendida com pedido de namoro de policial

O aniversário da cantora Jojo Todynho foi nesta terça-feira, 11, e ela celebrou a chegada de seus 28 anos de uma forma especial. Além de comemorar a data, a artista foi surpreendida com um pedido de namoro, que foi acompanhado de um buquê de rosas e café da manhã na cama.

Ao compartilhar a novidade nas redes sociais, a artista mostrou que ganhou um buquê de flores vermelhas. Ela revelou ainda que o mimo não foi o único presente: o buquê veio acompanhado de um café da manhã especial e uma cesta personalizada com os nomes dela e de seu novo namorado, Thiago. Veja mais aqui!