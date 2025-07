Namorado da mãe de Virginia se pronuncia sobre polêmica com exame de DNA

Danilo Sanfoneiro, que namora a mãe de Virginia, nega mandado de prisão e comenta acusações de ex-namorada, que entrou com pedido de pensão

O sanfoneiro Danilo Nascimento, namorado de Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, se manifestou publicamente após a ex-namorada, a cabeleireira Karolayne Lima, afirmar que tem enfrentado dificuldades para encontrá-lo e realizar um teste de DNA. Ela alega que Danilo é o pai de sua filha recém-nascida, Liz, e acionou a Justiça para exigir pensão alimentícia.

Em vídeo publicado no Instagram, Danilo rebateu informações divulgadas por sites de entretenimento e negou qualquer envolvimento com a Justiça criminal. "Passando aqui para desmentir alguns sites de fofoca que tão falando que tem um mandado de prisão contra mim… Gente, isso não existe, de forma nenhuma."

Sobre a paternidade, o músico alegou ter sido apontado como "segunda opção". E declarou: "Se for minha filha, vai ser muito amada, muito bem-vinda, mas eu não tenho esperança que seja."

Além disso, Danilo comentou o processo movido por Karolayne, que pede R$ 825 mil referentes ao período de relacionamento entre os dois. Segundo ele, essa não foi a primeira vez que a cabeleireira acionou a Justiça contra um ex: "Ela processou o ex-namorado dela pedindo R$ 3,5 milhões."

"Não estou aqui para denegrir ninguém, não. Só para deixar claro e esclarecer todas essas mentiras", pontuou.

Teste de DNA ainda não foi realizado

Karolayne afirma que Danilo cortou todo o auxílio financeiro desde que a bebê nasceu, em 13 de junho, e que a teria ameaçado, pedindo que apagasse seu perfil nas redes sociais e "sumisse do mapa". Segundo a jovem, ele ainda exige o exame de DNA, mas não tem colaborado para que o procedimento aconteça.

Uma audiência já marcada para a semana passada não ocorreu. O motivo teria sido a ausência do cantor. Uma nova data foi definida para 14 de agosto.

Karolayne mora em Abadiânia (GO), onde trabalha como cabeleireira. Após a revelação do namoro dele com Margareth, Karolayne começou a ser constantemente mencionada nas redes sociais. Em publicações, a jovem compartilhou fotos com Margareth, com quem diz ter convivido em festas na casa de Virginia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Leia também: Mãe de Virginia Fonseca passa por cirurgia na região dos olhos e médico alerta: 'Cuidados'