Namorada de fisiculturista revela causa da morte aos 30 anos

O fisiculturista Guilherme Henrique, o Gui Bull, morreu aos 30 anos. A namorada dele, a médica Jéssica Belenello, revelou a causa do falecimento

O fisiculturista Guilherme Henrique, também conhecido como Gui Bull, morreu aos 30 anos. A namorada dele, a médica Jéssica Belenello, usou as redes sociais nesta terça-feira, 6, para colocar um ponto final nas especulações sobre a causa do falecimento e revelou que ele não resistiu a uma asfixia por broncoaspiração.

"Para os curiosos e os que não demonstram empatia nem por quem partiu tampouco por quem ficou, a causa da morte do Gui não foi 'suco', como muitos desinformados e maldosos andaram dizendo. A causa da morte foi asfixia por broncoaspiração e não tem relação alguma com as especulações absurdas que já circularam por aí" , explicou a médica.

Que desabafou: "Se você não tem algo bom a dizer, uma palavra de carinho, de conforto ou de respeito, simplesmente fique em silêncio e guarde as palavras que sua alma podre tem vontade de pôr pra fora. O Gui é o amor da minha vida, foi uma pessoa incrível, cheia de luz e merece ser lembrado assim. A dor da partida dele é imensa e será tratada com a dignidade que ele merece".

E finalizou: "Qualquer comentários ofensivo, mentiroso ou desrespeitoso será tratado com medidas legais cabíveis. Respeitem o luto, respeitem a memória, respeitem a dor da perda. Espero que páginas que publicaram a foto do Gui tenham o bom senso de apagar e bloquear qualquer comentário ofensivo que possa ter".

Desabafo da namorada de fisiculturista - Foto: Reprodução/Instagram

Quem era Gui Bull?

Além de fisiculturista, Gui Bull também era mestre e doutor em Bioquímica, pela Universidade Federal de Maringá, além de ter diploma de Biologia pela Universidade Estadual do Paraná, e estava cursando Nutrição no Centro Universitário de Maringá.

