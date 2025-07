Namorada de Felipe Amorim rompe o silêncio após ele enviar flores para Virginia

Deu ciúmes ou não? Namorada do cantor Felipe Amorim revela qual é sua opinião após o artista enviar flor gigante para Virginia Fonseca

O cantor Felipe Amorim deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira, 29, ao enviar um buquê de flores gigante para Virginia Fonseca. Com isso, a namorada dele, a influencer Duda Kropf, se pronunciou sobre o que achou da manifestação pública de carinho.

É importante lembrar que Felipe enviou as flores para Virginia como forma de agradecimento por ela ter ajudado a divulgar a música dele, chamada ‘Eu Vou na Sua Casa’. Ao ver os internautas perguntando se ela ficou com ciúmes do gesto do namorado, Duda negou e afirmou que incentivou o presente.

"A internet tá ficando doida, problematizando e criando uma rivalidade que não faz o menor sentido. O Felipe esses dias veio perguntar pra mim ‘Ah, a Virginia tá postando muito a música, o que eu posso fazer pra agradecer’. E eu falei: ‘Você não vai entregar só uma florzinha pra Virginia não né? Ela vai até ignorar’. Aí ele levou a sério o caminhão e entregou um caminhão", disse ela nas redes sociais.

O presente de Felipe Amorim

O cantor Felipe Amorim revelou o motivo de ter enviado flores gigantes para a influenciadora Virginia Fonseca nesta terça-feira, 29. Após a empresária postar fotos em sua rede social com a surpresa gigante, o artista não deixou de comentar a publicação.

Voz do hit Eu Vou na Sua Casa, canção que viralizou nos últimos dias após a influencer usar em seus vídeos, o artista escreveu no post que o presente é uma forma de agradecer a apresentadora do SBT pela força que ela deu para a música ficar entre as mais tocadas.

"Gostou? Só um presentinho de agradecimento por ter viciado todo mundo", disse colocando um emoji de mãos agradecendo e uma rosa.

Na legenda da publicação, Virginia Fonseca colocou um trecho da canção. "Eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa…",escreveu a loira ao surgir encantada com um buquê nas mãos e flores gigantes em um caminhão.