Namorada de ex-BBB Matteus divide momentos de passeio romântico do casal

O ex-BBB Matteus aproveitou o fim de semana para curtir um passeio romântico de balão ao lado da nova namorada; veja vídeo

Vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral passou o último fim de semana muito bem acompanhado! Ao lado da nova namorada, Anna Júlia Ferreira, o gaúcho realizou um passeio romântico de balão em Santa Catarina.

Por meio das redes sociais, a companheira de Matteus compartilhou com o público um vídeo com alguns momentos marcantes dos dois durante a programação especial do casal. Nas imagens, é possível ver a emoção da jovem ao apreciar a vista diretamente do balão.

"Voar de balão nos fez experimentar uma forma de conexão com Deus, uma experiência de transcendência e contemplação inimaginável, somente vivendo pra sentir, obrigada meu Deus", escreveu a namorada do ex-BBB na legenda da postagem.

Vale lembrar que Matteus Amaral assumiu publicamente a união com Anna Júlia Ferreira em abril deste ano. Esta é a primeira relação que o gaúcho vive após o fim do noivado com a também ex-BBB Isabelle Nogueira, ocorrido em fevereiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anna Julia Ferreira (@annaferreira.j)

Como o ex-BBB Matteus conheceu a nova namorada?

Apesar de Matteus Amaral e Anna Júlia se conhecerem há alguns anos, o romance só aconteceu mesmo em 2025. Em entrevista recente ao 'Gaúcha ZH', o ex-BBB abriu o coração e revelou detalhes de como tudo começou.

"Nos conhecemos pelas redes sociais, há uns oito anos. Nosso primeiro encontro pessoal foi perto do Carnaval este ano, em Porto Alegre. E dá pra dizer que foi paixão à primeira vista. Desde o primeiro beijo, a gente se apaixonou. Foi muito intenso. Trocamos uma ideia pelas redes sociais e combinamos de tomar um chimarrão. Conversamos por horas", declarou ele.

Os rumores de que o Matteus estaria namorando Anna Júlia começaram a circular em março deste ano, logo após os dois serem vistos abraçados em um evento de Carnaval. Desde então, eles são vistos juntos em diversos locais, incluindo momentos em família.

Leia também: Ex-BBB Isabelle revela situação que levou ao término com Matteus