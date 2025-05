Namorada de Benício Huck se pronuncia após ser acusada de crise de ciúmes

Duda Guerra, namorada de Benício Huck, se pronunciou após ser acusada de ter protagonizado uma crise de ciúmes com outra influenciadora

Nesta terça-feira, 6, Duda Guerra, namorada de Benício Huck, resolveu se pronunciar sobre a polêmica em que se envolveu ultimamente. A influenciadora Antonela Braga acusou a nora de Angélicae Luciano Huck de ter protagonizado uma crise de ciúmes e ter gritado no corredor de um hotel.

"Oi gente. Estou aqui para dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo. Tudo começou no primeiro dia de viagem, estava tudo bem até o meu namorado me mandar um print de que a Antonela Braga tinha pedido para solicitar o dix dele com o dix dela. Para quem não sabe, dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, para quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado, imagina o dix. O dix é só para melhores amigos, para você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal", começou Duda.

Em seguida, a influencer afirmou que Antonela nunca teve essa intimidade com Benício. "Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. Está aqui o print que o meu namorado me mandou. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Reymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo para seguir o Cauã Reymond porque o Instagram do Cauã Reymond é aberto para qualquer pessoa seguir. O do meu namorado não. Então, ela não tem essa intimidade para pedir para seguir o dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia até ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonela desrespeitou o relacionamento de outras meninas. Então, eu precisei me posicionar sobre e eu decidi ir lá falar com a Antonela".

Em seguida, Duda deu a sua versão sobre a conversa com Antonela. "Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente estava na rua, eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonela, bati na porta e chamei ela para conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor para conversar diretamente com ela sobre isso, para que não virasse essa fofoca toda que todo mundo agora já está sabendo. O corredor é um espaço público, eu não gritei, eu não coagi ela em nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era ter interrompido a situação. Não houve isso porque eu não levantei o tom de voz para ela, eu não xinguei ela de nada e não falei nada agressivo. Eu só fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido e ela só olhou na minha cara e falou: 'Estou errada, me desculpa'. Eu falei: 'Melhore'. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim. Espero que vocês entendam o meu lado", concluiu.

Versão de Antonela

Antonela Braga também se pronunciou sobre a situação em suas redes sociais. "A Duda Guerra, há mais ou menosum ano, começou a gravar vídeo para a internet. Na época, a gente se encontrou, ela quase não tinha seguidores. Eu dei dicas, gravei stories com ela para ajudar ela a crescer. Logo depois, alguns sites começaram a divulgar ela porque ela ficou conhecida como a namorada do Benício Huck. Ele tem pessoas em comum comigo, estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Estamos no mesmo ciclo social apesar de a gente nunca ter se cruzado pessoalmente", começou ela.

Em seguida, a influenciadora detalhou a sua versão da situação. "Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo. Ela gritando comigo falou: 'Por que você está seguindo o meu namorado?'. O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas do meio, assim como eu sigo o Cauã Reymond. Eu estou dando em cima do Cauã? Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando. Ela quis tirar proveito da situação, eu estava com medo porque ela estava sendo muito grosseira", concluiu.

