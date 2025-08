Namorada de Belo se manifesta após revelação de Gracyanne sobre divórcio

Após Gracyanne entregar detalhe de seu divórcio com Belo, a atual namorada do cantor se pronunciou sobre o assunto: 'Viva a hipocrisia'

Um novo comentário de Gracyanne Barbosa sobre o fim de seu relacionamento com Belo gerou grande repercussão nas redes sociais. Em entrevista recente ao portal LeoDias, a musa fitness contou que precisou entrar no litígio para oficializar a separação entre os dois.

Segundo Gracyanne, o motivo do divórcio litigioso seria pelo fato de Belo não querer assinar o documento. " Não estou oficialmente divorciada. Ainda estamos casados, mas está na Justiça e já, já vai acontecer ", iniciou a ex-participante do BBB 25, na ocasião.

E completou: "Não estou pedindo nada. Quando a gente não consegue que a outra parte assine, a gente tem que entrar no litígio, é isso". A revelação da musa fitness, porém, não passou despercebida por Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor.

A influenciadora digital, inclusive, deixou um comentário em uma página que publicou o vídeo da entrevista de Gracyanne Barbosa, discordando da declaração da famosa. " Não quer nem 1 real ou está pedindo R$ 20 milhões pelo divórcio? Enfim, viva a hipocrisia! ", rebateu a companheira de Belo.

Vale lembrar que o cantor e Gracyanne ficaram juntos por 16 anos e anunciaram publicamente o fim do casamento em abril de 2024. O artista, por sua vez, assumiu o namoro com Rayane em fevereiro deste ano.

O encontro de Belo e Gracyanne Barbosa no Domingão

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa ficaram frente a frente no palco do Domingão com Huck, da Globo, na noite de domingo, 3. O encontro aconteceu na estreia da nova temporada da Dança dos Famosos, que reuniu ex-participantes e o novo elenco.

Belo, que é um ex-participante do quadro, estava no palco quando Gracyanne foi anunciada como nova estrela da atração. Então, ele falou sobre como anda a relação deles depois do fim do casamento; confira mais detalhes!

