Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi aproveita manhã de sábado em praia do RJ

A influenciadora digital Rayane Figliuzziaproveitou a manhã ensolarada deste sábado, 5, para renovar o bronzeado. A artista foi fotografada pelos paparazzi enquanto estava na praia da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro.

A namorada do cantor Belo apareceu usando um biquíni fio-dental preto e aproveitou o tempo livre para jogar futevôlei. Veja:

Quem é Rayane Figliuzzi?

Rayane Figliuzzi, de 27 anos, é modelo, empresária e influenciadora digital. Nascida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ela tem ganhado destaque nas redes sociais e acumula mais de 300 mil seguidores. Além de ser influencer, também é dona de uma marca de biquínis, administra um centro de estética na zona oeste do Rio e é mãe de Zion, de 3 anos.

Declaração para Belo

Recentemente, ela comparitlhou uma declaração no aniversário de Belo. "Meu amor. Hoje é dia de celebrar a sua vida — e que privilégio o meu poder estar aqui, vivendo mais um capítulo dessa história linda que você escreve com tanto talento, coragem e verdade. Te admiro pelo homem que você é: justo, generoso e tão dedicado em tudo o que se propõe a fazer. Nunca vou saber como agradecer pela sorte de ter te encontrado nessa vida", ela iniciou.

E complementou: "Desejo que esse novo ciclo te traga saúde, paz e ainda mais conquistas. Que os palcos sejam pequenos diante da grandeza do que ainda vem por aí. Eu sigo na primeira fila, sempre. Torcendo por cada passo, vibrando com cada conquista, te aplaudindo de pé. Obrigada por ser exatamente do jeitinho que você é. Por me fazer rir, pensar, crescer. E por deixar a vida mais leve só por estar perto. Feliz vida, amor. Te amo. Com carinho, Ray", encerrou.

