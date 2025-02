51 anos mais velho, o cantor Amado Batista surge junto à namorada, a Miss Universe Mato Grosso 2024 Calita Franciele, que completou 23 anos

A modelo Calita Franciele Miranda, namorada do cantor Amado Batista, celebrou os seus 23 anos ao lado do artista. Isso porque a Miss Universe Mato Grosso 2024 publicou alguns registros da comemoração por meio dos stories de seu perfil no Instagram. Na ocasião, a influencer ganhou buquê de rosas do amado e um bolo: "Sobre um dia especial", escreveu sobre a série de imagens, qe contou com uma foto da celebração em família.

Nas imagens, o casal ainda aparece juntinho. Confira abaixo:

Amado Batista, que tem 73 anos, confirmou o namoro com Calita em meados de dezembro, sem dizer o nome da namorada. "A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é? E namorar quem você quer ou se ela quiser, também", disse em entrevista ao The Noite com Danilo Gentili, do SBT.

O último romance de Amado havia sido com Layza Felizardo, de 23 anos. Após o término conturbado, a estudante de medicina veterinária entrou com ação judicial, em abril deste ano, para reconhecer união estável com o cantor e a posterior dissolução.

Quem é Calita Franciele?

Miss Universe Mato Grosso 2024, Calita Franciele Miranda de Souza tem 23 anos, é bióloga de formação, apaixonada por espanhol, ama viagens e estar em família. Em suas redes sociais, que já soma mais de 200 mil seguidores, a moça compartilha sua rotina de autocuidado e reflete sobre o impacto de ser uma Miss.

De acordo com o 'Mix Agora TV', Calita e Amado Batista começaram a se relacionar em junho de 2024, após o artista fazer um show em Campinápolis, pequena cidade do Mato Grosso onde a jovem mora.

Leia também: Namorada de Amado Batista curte passeio de conversível ao lado do cantor