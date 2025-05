Nadja Haddad reage ao ver perda de Tati Machado: 'Que tristeza'

Após perder um bebê, Nadja Haddad reage ao saber do falecimento do filho de Tati Machado; apresentadora prestou apoio à jornalista

A apresentadora Nadja Haddad reagiu ao saber da perda de Tati Machado nesta terça-feira, 13. Em seus stories na rede social, a comandante do Bake Off Brasil, do SBT, escreveu uma mensagem sobre o falecimento do bebê da colega de profissão.

Mãe de José, de um ano, a famosa, que estava grávida de gêmeos, teve um parto prematuro o que ocasionou a morte de Antonio dias depois. Já tendo passado por esse tipo de luto, Nadja Haddad comentou a morte do bebê de Tati Machado.

"Que tristeza... quantas mulheres têm vivido essa dor...", lamentou a apresentadora. "Não conseguimos compreender o motivo dessas morter repentinas de bebês, nos cabe orar pela família e pedir que Deus os ajude, os acolha... Deixo aqui meu carinho e acolhimento...", mostrou seu apoio no momento difícil.

Na manhã desta terça-feira, 13, Tati Machado informou que perdeu seu bebê com 33 semanas de gestação. Após passar por exames, os médicos constataram que Rael estava sem batimentos cardíacos. Em nota, a notícia foi dada na rede social da global.

"Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam".

Por que Nadja Haddad teve um parto prematuro?

A apresentadora Nadja Haddad viveu momentos desafiadores ao engravidar de gêmeos. Ela realizou o sonho de ser mãe por meio da fertilização in vitro. Porém, a gestação teve complicações e ela precisou ser internada para ficar em repouso.

Nadja teve o amadurecimento precoce das placentas dos gêmeos e entrou em trabalho de parto perto de completar 6 meses de gestação. "[O parto prematuro] Foi um amadurecimento das minhas placentas fora da época. As minhas placentas já estavam em um estado - eu não sei explicar tecnicamente - mas ao ponto de uma criança que estava para nascer. Então, elas amadureceram mais rápido do que deveriam. Foi por problemas nas placentas", afirmou ela, recentemente.

Com isso, os bebês nasceram prematuros extremos e precisaram ficar na UTI Neonatal. Eles nasceram muito pequenos e enfrentaram desafios com a saúde durante a internação. Inclusive, o bebê Antônio não resistiu e morreu com apenas 17 dias de vida, em maio de 2024.

O bebê José lutou bravamente pela vida e conseguiu ganhar peso e crescer durante os seis meses que passou na UTI. Em novembro de 2024, ele recebeu alta hospitalar e foi para casa. Desde então, ele faz sessões de fisioterapia para melhorar o seu desenvolvimento por causa da prematuridade.